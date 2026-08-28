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Байерн (Мюнхен) си хареса играч от Мидтиланд

  • 28 авг 2026 | 06:43
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Байерн (Мюнхен) си хареса играч от Мидтиланд

Спортното ръководство на Байерн (Мюнхен) следи отблизо изявите на Дарио Осорио. 22-годишното чилийско крило в момента се състезава за датския Мидтиланд.

След като си осигури услугите на играчи като левия бек Натаниел Браун и атакуващия полузащитник Исмаел Сайбари, Байерн (Мюнхен) сега съсредоточава усилията си в намирането на нови отбори за футболистите, които не попадат в плановете на Венсан Компани. Въпреки това спортният отдел не изпуска от поглед развитието на няколко млади таланти, които биха могли да представляват интерес за бъдещето.

Според информация на дигиталния портал bold.dk, баварците са насочили поглед към Дарио Осорио, 22-годишно крило, което играе за датския ФК Мидтиланд. Съобщава се, че скаути на германския гранд наскоро са пътували до скандинавската страна, за да наблюдават на живо изявите на чилийския футболист.

Германците не са единствените, които следят стъпките на този обещаващ нападател. В същата информация се посочва, че представители на Манчестър Сити също са присъствали на няколко мача на отбора от Хернинг с ясната цел да оценят представянето на южноамериканеца. Към него интерес проявяват още Ливърпул, Арсенал и Милан.

С договор, валиден до юни 2030 г., трансферът на Осорио се оценява на около 14 милиона евро – сума, която е напълно достъпна както за Байерн, така и за останалите кандидати. Сега остава да видим дали някой от клубовете ще предприеме решителна стъпка преди затварянето на трансферния прозорец.

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Снимки: Gettyimages

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