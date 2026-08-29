Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

Звездата на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн заяви, че е провел добри първоначални разговори с клуба за удължаване на договора, но капитанът на Англия подчерта, че конкретното споразумение ще отнеме известно време.

„Това няма да се случи след седмица или две. Все още ще има много дискусии за детайлите“, каза Кейн след победата с 5:1 в първия мач от Бундеслигата срещу Щутгарт. „Разговорите бяха положителни. Засега всичко е наред. През следващите седмици ще продължим преговорите“, добави той.

Harry Kane on the contract talks with Bayern: "The talks started last week - so far, so good. But this isn’t something that can be done in a week or two. It’s about the details. I’m 33, so this will probably be my last contract - well, big contract. It's looking pretty good."… pic.twitter.com/qVLN6LFHin — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 28, 2026

Настоящият му контракт изтича в края на сезона и той се стреми към дългосрочно удължаване. Според информациите, освен корекции в заплатата, новият договор ще бъде до 2029 или 2030 година.

„Аз съм на 33 години. Може да не е последният ми договор, но е важен, за който трябва да взема решение. Важното е, че съм доволен от него. И клубът също иска да бъде доволен“, коментира Кейн. Нападателят се присъедини към Байерн от Тотнъм през 2023 г. за рекордната за клуба трансферна сума от около 100 милиона евро.

The main sticking point in the contract talks with Harry Kane right now is about the duration of the new deal (Kane wants 3 years beyond 2027, the club prefers 2)@BILD asked the striker about that after yesterday's game, he said: "I’d like to extend my contract for the long… pic.twitter.com/g8QkMvkWQr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 29, 2026

„Както Хари, така и семейството му, както и ние, винаги сме се опитвали да покажем, че подхождаме спокойно към нещата. Наистина си имаме доверие един на друг, когато става въпрос за тази тема“, каза главният изпълнителен директор на Байерн Ян-Кристиан Дреезен.

Смята се, че именно продължителността на новия контракт на Кейн е най-спорната тема в преговорите между него и клуба, като представителите на англичанина искат новият договор да е за 3 години, докато баварският гранд предпочита да е за 2 години. И двете страни обаче са оптимистично настроение.

Jan-Christian Dreesen says the club is not in a rush to open renewal talks with Michael Olise: "We’re not currently in talks. He’s under contract until 2029, so there’s no reason to rush into anything." [@kerry_hau] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 28, 2026

Дреезен беше попитан и за крилото Майкъл Олисе след слуховете че може да напусне клуба: „Майкъл има договор до 2029 година, няма причина да бързаме“.

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Снимки: Imago