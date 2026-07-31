Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Шампион с Бенфика и РБ Залцбург наследява корпоративния пост на Клоп

Шампион с Бенфика и РБ Залцбург наследява корпоративния пост на Клоп

  • 31 юли 2026 | 14:25
  • 255
  • 0
Шампион с Бенфика и РБ Залцбург наследява корпоративния пост на Клоп

Само седмица след напускането на Юрген Клоп, който стана селекционер на Германия, от концерна "Ред Бул" намериха негов заместник за позицията „Глобален ръководител на футбола“. Това ще бъде бившият треньор на Бенфика Роджер Шмит, който ще заеме длъжността от 1 октомври.

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

59-годишният германски специалист е перфектен избор за поста предвид своя над двадесетгодишен треньорски опит. Освен това Шмит познава отлично вселената на "Ред Бул", тъй като беше начело на РБ Залцбург между 2012 и 2014 г. и винаги се е ползвал с високо уважение в компанията.

Сега той се завръща, но далеч от треньорската скамейка. Като глобален футболен шеф Шмит ще отговаря за седемте клуба на Ред Бул по света: РБ Лайпциг, Ню Йорк Ред Булс, РБ Залцбург, Брагантино (Бразилия), Омия Ардиджа (Япония), както и за миноритарните дялове в Лийдс и Париж ФК.

От октомври 2025 г. Шмит работеше като глобален футболен консултант за най-високото ниво на японския футбол (Джей Лига). В кариерата си е водил клубове като РБ Залцбург, Байер (Леверкузен), Бейджинг Гуан, ПСВ Айндховен и Бенфика, като с австрийския и португалския клуб става шампион.

Самият Шмит заяви: „Много се вълнувам от това ново предизвикателство и съм горд, че в бъдеще отново ще бъда част от семейството на Ред Бул. Международното клубно портфолио на Ред Бул е уникално, амбициозно и се характеризира с ясна философия за развитие на млади таланти, като същевременно се постигат успехи на най-високо ниво. Точно тази комбинация прави задачата особено привлекателна за мен.“

Шефът на Ред Бул Оливер Минцлаф пък коментира: „Много се радваме да приветстваме Роджер Шмит отново в Ред Бул. С неговия дългогодишен опит, изключителна футболна компетентност и ясно разбиране на нашата философия, той е правилният човек, който да отговаря за спортната посока на нашето глобално футболно портфолио. В хода на кариерата си той си изгради отлична репутация за развитието на млади таланти и успешното им налагане на най-високо ниво.“

Шмит ще бъде част от ръководния тандем в „Глобалния футболен екип“ на Ред Бул. Той ще отговаря за спортната част, докато Флориан Шолц ще се занимава с административните въпроси.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Историята на великия Франко Барези

Историята на великия Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 09:58
  • 9079
  • 5
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 43263
  • 63
ФИФА: Всеки има право да изрази несъгласието си! Потвърждаваме ангажимента си към демократична дискусия

ФИФА: Всеки има право да изрази несъгласието си! Потвърждаваме ангажимента си към демократична дискусия

  • 31 юли 2026 | 07:48
  • 8092
  • 11
Световен шампион продаде реплика на трофея от Мондиал 2018 за 54 хиляди евро

Световен шампион продаде реплика на трофея от Мондиал 2018 за 54 хиляди евро

  • 31 юли 2026 | 07:30
  • 3165
  • 2
Фариоли не подценява Суперкупата

Фариоли не подценява Суперкупата

  • 31 юли 2026 | 06:41
  • 1920
  • 0
Бока се спаси след дузпи в Чили и ще гони първа Копа Судамерикана от над 20 години

Бока се спаси след дузпи в Чили и ще гони първа Копа Судамерикана от над 20 години

  • 31 юли 2026 | 06:14
  • 3268
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

Веласкес: Емоциите около мача с Университатя за мен са приключили, мисля само за утрешния мач

  • 31 юли 2026 | 13:16
  • 6773
  • 19
ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 36503
  • 78
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 43263
  • 63
Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

Тежки противници очакват ЦСКА при отпадане от Лига Европа

  • 31 юли 2026 | 10:22
  • 20019
  • 11
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 8319
  • 2
Малко столично дерби в "Овча купел"

Малко столично дерби в "Овча купел"

  • 31 юли 2026 | 07:15
  • 6569
  • 28