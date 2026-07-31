Шампион с Бенфика и РБ Залцбург наследява корпоративния пост на Клоп

Само седмица след напускането на Юрген Клоп, който стана селекционер на Германия, от концерна "Ред Бул" намериха негов заместник за позицията „Глобален ръководител на футбола“. Това ще бъде бившият треньор на Бенфика Роджер Шмит, който ще заеме длъжността от 1 октомври.

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59-годишният германски специалист е перфектен избор за поста предвид своя над двадесетгодишен треньорски опит. Освен това Шмит познава отлично вселената на "Ред Бул", тъй като беше начело на РБ Залцбург между 2012 и 2014 г. и винаги се е ползвал с високо уважение в компанията.

Roger Schmidt wird als Nachfolger von Jürgen Klopp globaler Fußball-Chef von Red Bull. Zum 1. Oktober tritt der erfahrene Trainer sein Amt als Head of Global Soccer an, wie das Unternehmen mitteilte. Demnach unterschrieb Schmidt einen langfristigen Vertrag und wird gemeinsam mit… pic.twitter.com/Ni1CeGN8MK — Sky Sport (@SkySportDE) July 31, 2026

Сега той се завръща, но далеч от треньорската скамейка. Като глобален футболен шеф Шмит ще отговаря за седемте клуба на Ред Бул по света: РБ Лайпциг, Ню Йорк Ред Булс, РБ Залцбург, Брагантино (Бразилия), Омия Ардиджа (Япония), както и за миноритарните дялове в Лийдс и Париж ФК.

От октомври 2025 г. Шмит работеше като глобален футболен консултант за най-високото ниво на японския футбол (Джей Лига). В кариерата си е водил клубове като РБ Залцбург, Байер (Леверкузен), Бейджинг Гуан, ПСВ Айндховен и Бенфика, като с австрийския и португалския клуб става шампион.

Ex-Bundesliga-Trainer wird #Klopp-Nachfolger

Nur gut eine Woche nach dem Abgang von Jürgen Klopp zum #DFB hat #RedBull einen Nachfolger für die Stelle als „Global Head of Soccer“ gefunden: Nach BILD-Infos übernimmt Roger Schmidt ab 1. Oktober.https://t.co/4co8mexCyZ — BILD Sport (@BILD_Sport) July 31, 2026

Самият Шмит заяви: „Много се вълнувам от това ново предизвикателство и съм горд, че в бъдеще отново ще бъда част от семейството на Ред Бул. Международното клубно портфолио на Ред Бул е уникално, амбициозно и се характеризира с ясна философия за развитие на млади таланти, като същевременно се постигат успехи на най-високо ниво. Точно тази комбинация прави задачата особено привлекателна за мен.“

Шефът на Ред Бул Оливер Минцлаф пък коментира: „Много се радваме да приветстваме Роджер Шмит отново в Ред Бул. С неговия дългогодишен опит, изключителна футболна компетентност и ясно разбиране на нашата философия, той е правилният човек, който да отговаря за спортната посока на нашето глобално футболно портфолио. В хода на кариерата си той си изгради отлична репутация за развитието на млади таланти и успешното им налагане на най-високо ниво.“

Шмит ще бъде част от ръководния тандем в „Глобалния футболен екип“ на Ред Бул. Той ще отговаря за спортната част, докато Флориан Шолц ще се занимава с административните въпроси.

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Снимки: Gettyimages