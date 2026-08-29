Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

Старши треньорът на Щутгарт Себастиан Хьонес разкри, че е имало прекъсване на тока в съблекалнята на отбора на полувремето на първия мач от Бундеслигата срещу Байерн Мюнхен на „Алианц Арена“ снощи.

„Нямаше светлина в съблекалнята. Все още беше достатъчно светло, можехме да се виждаме, не се спънахме или нещо подобно, всичко беше наред“, каза той пред телевизионния оператор Sky след загубата с 1:5.

Байерн влетя в новия сезон със засилката от миналия

Хьонес беше видимо обезсърчен след мача. Планът на игра на Щутгарт сякаш работеше до около 50-ата минута и тимът дори успя да изравни резултата 1:1 в 52-ата. В крайна сметка обаче треньорът видя ретроспекция отпреди три месеца, когато Байерн победи отбора му с 3:0 и спечели Купата на Германия.

„Байерн са безмилостни, не им е нужно много и просто никога не спират. Трябва да се подобрим, няма съмнение. Байерн ще победи много други отбори тук, вероятно с дори по-голяма разлика, отколкото срещу нас, но въпреки това трябва да се стремим да играем по-добре“, завърши той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages