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Най-богатият футболист в света е свободен агент и си търси нов отбор

  • 22 сеп 2026 | 17:40
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Най-богатият футболист в света е свободен агент и си търси нов отбор

Фаик Болкия, смятан за най-богатия футболист в света заради огромното състояние на семейството му (той е племенник на султана на Бруней), продължава кариерата си далеч от големите сцени. На 28-годишна възраст нападателят остана без клуб, след като договорът му с тайландския Ратчабури изтече, и сега търси нова възможност да продължи да играе.

Футболната му история започва в Съединените щати, но развитието му преминава основно в Англия. Той е част от академиите на Саутхамптън между 2009 и 2013 г., Челси от 2014 до 2016 г. и Лестър от 2016 до 2020 г. Болкия преминава проби също в Арсенал и Стоук Сити, но така и не успява да направи професионален дебют в английския футбол.

През този период той учи в колежа „Брадфийлд“, чиято годишна такса е около 58 000 британски лири. През 2020 г. се премества в Португалия, за да се присъедини към Маритимо, но участието му там се ограничава само до резервния отбор.

Пробивът към по-редовна игрова практика идва в Тайланд. За отбора на Чонбури той изиграва 32 мача и отбелязва два гола, а впоследствие записва 23 участия и два гола с екипа на Ратчабури. След края на този етап той става свободен да преговаря с нов клуб.

На международно ниво Болкия избира да представя Бруней, въпреки че е роден в Лос Анджелис и има американско гражданство. Между 2016 и 2018 г. той изиграва шест мача за националния отбор и вкарва един гол. Преди това е част от отбора до 23 години, който участва в Игрите на Югоизточна Азия през 2015 г.

Отвъд спортния му път, неговата история е белязана от огромното състояние на кралското семейство на Бруней – държава в Югоизточна Азия, която граничи с Малайзия. Богатството е свързано с петролните резерви на страната и включва хотели и имоти в Лондон, Париж и Ню Йорк.

Според цитираните данни семейното състояние включва също над 7000 автомобила и самолет „Боинг 747“ със златни интериори, чиято стойност се оценява на 620 милиона долара. „Селебрити Нет Уърт“ изчислява богатството на султана на около 30 милиарда долара.

Въпреки този контекст, хора, които са делили съблекалня с нападателя по време на юношеските му години, подчертават неговата отдаденост към спорта. Рубен Самут, бивш съотборник в академията на Челси, а сега скаут, го описва като „скромно момче, което просто обичаше футбола“.

Сега, без отбор, Болкия ще трябва да реши коя ще бъде следващата глава в кариерата му.

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