Ботев пусна в продажба скайбоксове за мача с Левски

С оглед на големия интерес към предстоящия сблъсък с Левски София, Ботев Пловдив пусна в продажба са ограничен брой скайбоксове на стадион „Христо Ботев“.
Обявиха съдията на Ботев (Пд) - Левски
Минимален брой от най-добрите места на „Колежа“ ще бъдат достъпни за дербито със „сините“, което е насрочено за 29 август от 21:15 часа.
Насладете се на един от най-големите мачове в родния футбол от специалните места на стадион „Христо Ботев“.
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