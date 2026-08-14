Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) без основен футболист срещу Лудогорец

Ботев (Пд) без основен футболист срещу Лудогорец

  • 14 авг 2026 | 09:12
  • 476
  • 0

Ботев Пловдив ще бъде без един от основните си футболисти за гостуването на Лудогорец, пише "Тема Спорт". Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" е в събота от 21:15 часа.

Крилото Карлос Меоти е получил контузия при победата с 3:2 над Спартак Варна и отпада от сметките на Станислав Генчев за визитата в Разград. При успеха над "соколите" 21-годишния бразилец, който притежава и португалския паспорт, бе заменен в 66-ата минута от Велиян Видолов.

Атакуващият футболист ще бъде под въпрос и за гостуването на Ботев Враца в следващия кръг.

Меоти пристигна на "Колежа" през зимата, но не успя да се наложи в състава и през пролетта изигра едва четири срещи, в които все пак вкара един гол. От началото на новия сезон бразилецът има също толкова двубои на сметката си, като отново реализира попадение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ПАОК без Десподов изхвърча от Лига Европа в луд мач с два червени картона

ПАОК без Десподов изхвърча от Лига Европа в луд мач с два червени картона

  • 14 авг 2026 | 02:18
  • 17409
  • 0
Университатя пожъна успех в Лига Европа след отпадането от Левски

Университатя пожъна успех в Лига Европа след отпадането от Левски

  • 14 авг 2026 | 01:50
  • 5001
  • 3
Тончо Токмакчиев: Играхме по ръба на бръснача

Тончо Токмакчиев: Играхме по ръба на бръснача

  • 14 авг 2026 | 00:19
  • 2060
  • 3
Вальо Илиев коментира темата "Иту" и каза: Когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител

Вальо Илиев коментира темата "Иту" и каза: Когато играеш за ЦСКА, винаги трябва да си с манталитет на победител

  • 14 авг 2026 | 00:09
  • 14185
  • 19
Стоичков: Битката е спечелена! ЦСКА може да е в Европа и след Нова година

Стоичков: Битката е спечелена! ЦСКА може да е в Европа и след Нова година

  • 13 авг 2026 | 23:51
  • 12585
  • 28
Везенков: Напрежението беше голямо! Времето просто не минаваше

Везенков: Напрежението беше голямо! Времето просто не минаваше

  • 13 авг 2026 | 23:45
  • 7740
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 185919
  • 1072
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 63911
  • 90
ЦСКА обяви бъдещето на свой футболист

ЦСКА обяви бъдещето на свой футболист

  • 14 авг 2026 | 10:17
  • 1000
  • 0
ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

  • 14 авг 2026 | 07:48
  • 6887
  • 5
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 30825
  • 24
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 02:42
  • 39995
  • 3