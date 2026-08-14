Ботев (Пд) без основен футболист срещу Лудогорец

Ботев Пловдив ще бъде без един от основните си футболисти за гостуването на Лудогорец, пише "Тема Спорт". Двубоят на стадион "Хювефарма Арена" е в събота от 21:15 часа.

Крилото Карлос Меоти е получил контузия при победата с 3:2 над Спартак Варна и отпада от сметките на Станислав Генчев за визитата в Разград. При успеха над "соколите" 21-годишния бразилец, който притежава и португалския паспорт, бе заменен в 66-ата минута от Велиян Видолов.

Атакуващият футболист ще бъде под въпрос и за гостуването на Ботев Враца в следващия кръг.

Меоти пристигна на "Колежа" през зимата, но не успя да се наложи в състава и през пролетта изигра едва четири срещи, в които все пак вкара един гол. От началото на новия сезон бразилецът има също толкова двубои на сметката си, като отново реализира попадение.

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