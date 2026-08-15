Генчев: Първото полувреме се оказа решаващо

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев говори след загубата на своя тим от Лудогорец. “Канарчетата” отстъпиха с 0:2 като гости в Разград.

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“Слабото първо полувреме и играта ни до 25-45 минута, когато допуснахме голям брой грешки доведоха до загубата. Първото полувреме можеше да свърши и с по-голям резултат, предвди ситуациите за Лудогорец. Ще анализираме какви са причините. Груби тактически и индивидуални грешки. Второто полувреме играта се подобри. Когато класен отбор като Лудогорец те поведе с 2:0, е трудно да направиш пълен обрат. Първото полувреме се оказа решаващо.

С ЦСКА бяхме доста по-близо до трите точки, защото създадохме доста повече голове положения. Допуснахме голям брой голови положения днес. Тези неща трябва да се изчистят.

Меоте е болен и има вирусно заболяване. Много се надявах да попадне в групата днес, но вчера се влоши състоянието му.

Не трябва да допускаме толкова много положения и да сме доста по-активни. Днес не вкарахме гол и това нещо трябва да се поправи”, заяви Генчев.

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