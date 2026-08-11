Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Генчев: Първото полувреме беше близо до перфектно

Генчев: Първото полувреме беше близо до перфектно

  • 11 авг 2026 | 00:02
  • 1273
  • 3

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев сподели първите си впечатления след победата с 3:2 над Спартак (Варна) в последния мач от четвъртия кръг на efbet Лига.

Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"
Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

"Беше изключително важно да спечелим мача. Спартак е един от петте отбора, които не бяха губили. Първото полувреме беше близо до перфектно, отбелязахме 3 гола, но второто ни даде добър урок как не трябва да се отнасяме, когато поведем в резултата. Можеше да ни изиграе лоша шега сигурен съм, че повече няма да се повтори", заяви Генчев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Джуркович: Отиваме да се надиграваме и да вкарваме голове

Джуркович: Отиваме да се надиграваме и да вкарваме голове

  • 11 авг 2026 | 03:30
  • 1901
  • 0
Ясен Петров: Бяхме плахи преди почивката

Ясен Петров: Бяхме плахи преди почивката

  • 10 авг 2026 | 23:48
  • 1304
  • 1
Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

  • 10 авг 2026 | 23:42
  • 33952
  • 94
Фенове на Левски купонясват с любима песен в Туркестан

Фенове на Левски купонясват с любима песен в Туркестан

  • 10 авг 2026 | 23:34
  • 6979
  • 11
Берое пречупи дубъла на Лудогорец

Берое пречупи дубъла на Лудогорец

  • 10 авг 2026 | 21:57
  • 3906
  • 10
Тодор Симов: Всичко се обърка след първия гол на Славия

Тодор Симов: Всичко се обърка след първия гол на Славия

  • 10 авг 2026 | 21:12
  • 1611
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мечтата на Левски минава през пустинята и коравите казахстански шампиони

Мечтата на Левски минава през пустинята и коравите казахстански шампиони

  • 11 авг 2026 | 07:00
  • 5837
  • 22
Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

Има ли сили ЦСКА 1948 да елиминира Панатинайкос?

  • 11 авг 2026 | 07:40
  • 1587
  • 4
Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

Сериозни битки и български надежди в Шампионската лига днес

  • 11 авг 2026 | 08:03
  • 868
  • 0
Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

  • 10 авг 2026 | 23:42
  • 33953
  • 94
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 25744
  • 37
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 11274
  • 42