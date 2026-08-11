Генчев: Първото полувреме беше близо до перфектно

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев сподели първите си впечатления след победата с 3:2 над Спартак (Варна) в последния мач от четвъртия кръг на efbet Лига.

Ботев (Пловдив) започна вихрено, но накрая трепери срещу "соколите"

"Беше изключително важно да спечелим мача. Спартак е един от петте отбора, които не бяха губили. Първото полувреме беше близо до перфектно, отбелязахме 3 гола, но второто ни даде добър урок как не трябва да се отнасяме, когато поведем в резултата. Можеше да ни изиграе лоша шега сигурен съм, че повече няма да се повтори", заяви Генчев.

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