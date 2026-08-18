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  3. Ботев (Пд) вдига бразилец за гостуването във Враца

Ботев (Пд) вдига бразилец за гостуването във Враца

  • 18 авг 2026 | 09:07
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Лекарският щаб на Ботев Пловдив прави всичко възможно да вдигне най-добрия си играч от началото на сезона Карлос Меоти за визитата на Ботев Враца. Мачът под Околчица е в понеделник (24 август) от 19:00 часа. Бразилското дясно крило записа 4 мача и вкара един гол, но преди гостуването на Лудогорец се контузи и го пропусна. Аут бе и халфът Карлос Алгара.

Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)
Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

Очаква се бившият играч на Берое също да бъде вдигнат за мача с врачани. Почти сигурно старши треньорът Станислав Генчев ще остави на пейката централния защитник Тимоти Ауани.

Той си вкара автогол при визитата в Разград и бе с вина за второто попадение за орлите, дошли след само 120 секунди. Твърдо в лазарета остава капитанът Тодор Неделев. Той е аут до края на календарната година.

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