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Съставите на Ювентус и Аталанта

  • 20 сеп 2026 | 18:15
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Съставите на Ювентус и Аталанта

Отборите на Ювентус и Аталанта излизат един срещу друг в големия неделен сблъсък от петия кръг на Серия "А".

Ювентус ще се опита да пренесе настроението от европейската победа и в Серия "А"
Ювентус ще се опита да пренесе настроението от европейската победа и в Серия "А"

Ювентус: Викарио, Калюлю, Бремер, Лукуми, Челик, Дъглас Луис, Маккени, Консейсао, Николас Гонсалес, Алайбегович, Коло Муани

Аталанта: Карнезеки, Беланова, Кристенсен, Скалвини, Бернаскони, Самарджич, Кесие, Едерсон, Де Кетеларе, Кръстович, Роу

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Снимки: Gettyimages

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