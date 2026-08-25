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Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
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Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов заяви пред Sportal.bg, че не е съгласен домакинството на “канарчетата” срещу Левски да бъде местено от събота за неделя.

“Сините” поискаха това с писмо до БФС в петък, като са информрали и ПФЛ.

По този повод бизнесменът заяви следното пред нашата медия:

Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)
Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

“Гьонов ми се обади и ме попита какво мисля за евентуално преместване на мача. Казах му, че ще проверя как стоят нещата и ще му отговоря. После се чухме и му казах: “съжалявам, но сме си изготвили програмата, билетите вече са в продажба и не сме съгласни да се променя датата. Повече никой не ме е търсил - нито Левски, нито БФС, нито ПФЛ. Нямаме нищо официално.

Пожелавам успех на Левски. Дано се класира за основната фаза на Шампионска лига, защото това ще е голям успех за тях, а и за българския футбол, но ние сме конкуренти в efbet Лига. Защо трябва да губим в полза на Левски предимството, което имаме? Има си правила и трябва да се спазват. Защо се прави предварителна програма? Тогава да я изготвят 48 часа преди всеки кръг. Това е моята лична позиция”, коментира Илиян Филипов пред Sportal.bg.

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