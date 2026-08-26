Обявиха съдията на Ботев (Пд) - Левски, мачът е в събота

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за двубоите от седмия кръг на efbet Лига, като за главен рефер на двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски бе посочен Тодор Киров. "Сините" ще гостуват в Пловдив на 29 август от 21:15 часа. Клубът от "Герена" има желание срещата да бъде изместена за неделя, но от публикувана информация се вижда, че двубоят остава в събота.

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Срещи от 7-ия кръг на efbet Лига, сезон 2026-2027



28 август 2026 г., петък, 19:00 ч.

ПФК Славия - ПФК Септември София



ГС: Михаел Петков Павлов

АС1: Милен Дончев Арабаджиев

АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Иван Захариев Вълчев



28 август 2026 г., петък, 21:15 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Локомотив Пловдив



ГС: Любослав Бисеров Любомиров

АС1: Дарин Василев Иванов

АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева

ВАР: Мартин Иванов Марков

АВАР: Георги Георгиев Спасов

СН: Антон Симеонов Генов



29 август 2026 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Ботев Пловдив - ПФК Левски



ГС: Тодор Недялков Киров

АС1: Станимир Емилов Трифонов

АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Мартин Живков Великов

ВАР: Драгомир Димитров Драганов

АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров

СН: Георги Василев Йорданов



30 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.

ФК Спартак Варна 1918 - ПФК Лудогорец



ГС: Никола Антонов Попов

АС1: Дениз Пиринов Соколов

АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев

ВАР: Георги Димитров Давидов

АВАР: Любомир Николаев Вушовски

СН: Камен Михайлов Алексиев



30 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК ЦСКА - ПФК Черно море



ГС: Геро Георгиев Писков

АС1: Мартин Емилов Венев

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Радослав Петров Гидженов

АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Ичко Лозев Лозев



31 август 2026 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Дунав Русе - ФК Локомотив София



ГС: Венцислав Георгиев Митрев

АС1: Георги Йорданов Дойнов

АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров

ВАР: Станимир Лозанов Тренчев

АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Радан Василев Мирянов



31 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Арда Кърджали - ПФК Ботев Враца



ГС: Васил Петров Минев

АС1: Мартин Веселинов Маргаритов

АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев

ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Кольо Димитров Данев



Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

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