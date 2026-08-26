Обявиха съдията на Ботев (Пд) - Левски, мачът е в събота

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за двубоите от седмия кръг на efbet Лига, като за главен рефер на двубоя между Ботев (Пловдив) и Левски бе посочен Тодор Киров. "Сините" ще гостуват в Пловдив на 29 август от 21:15 часа. Клубът от "Герена" има желание срещата да бъде изместена за неделя, но от публикувана информация се вижда, че двубоят остава в събота.
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?
Срещи от 7-ия кръг на efbet Лига, сезон 2026-2027
28 август 2026 г., петък, 19:00 ч.
ПФК Славия - ПФК Септември София
ГС: Михаел Петков Павлов
АС1: Милен Дончев Арабаджиев
АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Иван Захариев Вълчев
28 август 2026 г., петък, 21:15 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Локомотив Пловдив
ГС: Любослав Бисеров Любомиров
АС1: Дарин Василев Иванов
АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева
ВАР: Мартин Иванов Марков
АВАР: Георги Георгиев Спасов
СН: Антон Симеонов Генов
29 август 2026 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Ботев Пловдив - ПФК Левски
ГС: Тодор Недялков Киров
АС1: Станимир Емилов Трифонов
АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Мартин Живков Великов
ВАР: Драгомир Димитров Драганов
АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров
СН: Георги Василев Йорданов
30 август 2026 г., неделя, 19:00 ч.
ФК Спартак Варна 1918 - ПФК Лудогорец
ГС: Никола Антонов Попов
АС1: Дениз Пиринов Соколов
АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев
ВАР: Георги Димитров Давидов
АВАР: Любомир Николаев Вушовски
СН: Камен Михайлов Алексиев
30 август 2026 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК ЦСКА - ПФК Черно море
ГС: Геро Георгиев Писков
АС1: Мартин Емилов Венев
АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Радослав Петров Гидженов
АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Ичко Лозев Лозев
31 август 2026 г., понеделник, 19:00 ч.
ФК Дунав Русе - ФК Локомотив София
ГС: Венцислав Георгиев Митрев
АС1: Георги Йорданов Дойнов
АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров
ВАР: Станимир Лозанов Тренчев
АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Радан Василев Мирянов
31 август 2026 г., понеделник, 21:15 ч.
ПФК Арда Кърджали - ПФК Ботев Враца
ГС: Васил Петров Минев
АС1: Мартин Веселинов Маргаритов
АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев
ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Кольо Димитров Данев
Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.