Ръководството на Ботев оцени дербито с Левски

Ботев (Пловдив) приема Левски (София) в дербито от 7-ия кръг на efbet Лига. Един от най-интригуващите сблъсъци в родния футбол е на 29 август (събота) от 21:15 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Ръководството на клуба реши билетите да са на същите цени, както бяха за последното градско дерби срещу Локомотив през миналия сезон. Така пропуските за Трибуна Изток стават от 12 на 15 евро.

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Пропуските вече са в продажба. Те са на налични в клубния магазин, както и онлайн. Работното време на фен магазина е в делничните дни от 10 до 18 часа, в събота от 10 до 17 часа и в неделя от 11 до 16 часа.

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От "жълто-черния“ клуб продължават стартиралата през миналия сезон кампания "Ръка за ръка с Ботев“, в която деца между 5 и 14 години (включително) ще имат възможност да извеждат двата отбора на терена на стадион "Христо Ботев“.

За да запишете вашето дете, е необходимо да попълните бланката в официалния сайт на клуба. Записванията ще продължат до 12:00 часа на 27 август (четвъртък), като право на участие имат закупилите билети за мача, както и притежателите на абонаментни карти.

В продажба са билети за семейния сектор, който е позициониран в блок 1 на Централната трибуна (в близост до Трибуна Север), а цената на билета за него е 20 евро. В цената е включен пропуск за двама родители, както и за техните деца на възраст до 14 години.

Трибуна Юг / Север – € 10

Трибуна Изток – € 15

Сектор А, Блок 1,2,6,7 – € 15

Сектор А, Блок 3, 5 – € 20

Сектор А, Блок 4, P1, P3 – € 25

Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – € 80

Деца между 5 и 14 години (включително), както и пенсионери над 65 години, използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин. Деца до 4 години (включително) влизат безплатно на двубоя (без място).

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южната трибуни.

Важно: Трибуна Север ще бъде отворена за дербито с Левски. Притежателите на абонаментни карти за трибуната ще имат достъп до местата си.

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