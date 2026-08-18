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  3. Генчев оставя на пейката неубедителен защитник

Генчев оставя на пейката неубедителен защитник

  • 18 авг 2026 | 11:00
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Треньорът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев почти сигурно ще остави на резервната скамейка централния защитник Тимоти Ауани за предстоящото гостуване на Ботев (Враца). Двубоят под връх Околчица е в понеделник (24 август) от 19:00 часа.

Ботев (Пд) вдига бразилец за гостуването във Враца
Ботев (Пд) вдига бразилец за гостуването във Враца

31-годишният Ауани, който има 40 мача за националния отбор на Уганда, си отбеляза автогол в последния двубой - загубата с 0:2 от Лудогорец. Освен това той направи груба грешка и при второто попадение за "орлите", след което бе заменен на почивката от Марвин Зенгер.

Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)
Гигант срази дубъла на Ботев (Пловдив)

До този момент Генчев твърдо разчиташе на Тимоти Ауани и го пусна титуляр във всичките 4 мача, в които той бе в групата на жълто-черните.

Бранителят пропусна единствено двубоя срещу Черно море, тъй като не бе включен в групата.В същото време лекарският щаб на Ботев Пд прави всичко възможно да вдигне най-добрия си играч от началото на сезона Карлос Меоти. Бразилското дясно крило също записа 4 мача и вкара един гол, но преди гостуването на Лудогорец се контузи и го пропусна. Аут бе и халфът Карлос Алгара.

Очаква се бившият играч на Берое също да бъде вдигнат за мача с врачани, твърди "Тема спорт". Твърдо в лазарета остава капитанът Тодор Неделев. Той е аут до края на календарната година.

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