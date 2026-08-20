Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Ботев (Пд) представи втория си екип, Александра Начева позира с фланелката

Ботев (Пд) представи втория си екип, Александра Начева позира с фланелката

  • 20 авг 2026 | 16:48
  • 202
  • 0
Ботев (Пд) представи втория си екип, Александра Начева позира с фланелката

“Пловдив домът ни е” - Ботев представи втория си екип за сезон 2026/27. Карлос Меоти, Самуил Цонов и пловдивчанката Александра Начева позираха с красивата фланелка по улиците на хилядолетния град.

Навръх рождения си ден бронзовата медалистка Александра Начева облече екипа на най-стария футболен клуб в България с номер 15 на гърба си.

През новата кампания, освен легендарното „жълто-черно“ райе, „канарчетата“ ще носят с огромна чест и цветовете на Пловдив, за да славят името на Пловдив във всички краища на страната.

Специален акцент върху гърба на фланелката е QR кодът, оформен като герба на Пловдив. Той води към специална страница на клубния сайт, посветена на връзката между най-стария жив град в Европа и най-стария български футболен клуб.

Вторият екип на Ботев Пловдив вече е наличен в онлайн магазина, както и в клубния магазин на стадион „Христо Ботев“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Септември (Симитли) ще търси продължение на отличната си серия срещу новак

Септември (Симитли) ще търси продължение на отличната си серия срещу новак

  • 20 авг 2026 | 16:57
  • 77
  • 0
Ръководството на Ботев оцени дербито с Левски

Ръководството на Ботев оцени дербито с Левски

  • 20 авг 2026 | 15:44
  • 732
  • 0
Марица (Пд) скочи на съдиите след гол-фантом

Марица (Пд) скочи на съдиите след гол-фантом

  • 20 авг 2026 | 15:30
  • 643
  • 1
Христо Янев определи групата на ЦСКА за двубоя с ОФИ Крит

Христо Янев определи групата на ЦСКА за двубоя с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 14:37
  • 598
  • 0
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 10746
  • 7
Треньорът на ОФК Костинброд подаде оставка

Треньорът на ОФК Костинброд подаде оставка

  • 20 авг 2026 | 13:35
  • 1279
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 22936
  • 50
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 25204
  • 133
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 10746
  • 7
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 9001
  • 38
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 6915
  • 4
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 6008
  • 5