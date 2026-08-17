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Капитанът на Левски: Всеки от нас е мечтал за този миг!

  • 17 авг 2026 | 18:12
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Слушай на живо: Левски - АЕК

Капитанът на Левски Кристиан Димитров говори по време на официалната пресконференция преди плейофния сблъсък с АЕК от квалификациите за Шампионската лига.

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"Винаги има напрежение, но ще се постараем да я превърнем в енергия. Утре всеки един от нас ще даде максимума от първата до последната минута. АЕК има доста класни футболисти с опит и качество, но за нас няма значение. Ние сме Левски и утре излизаме за победа. Всеки от нас е мечтал за този миг, а да си капитан е голяма отговорност както на терена, така и извън него", заяви Кристиан Димитров.

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Снимки: Борислав Трошев

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