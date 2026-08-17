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Чавдар Атанасов: Левски доби дух на победител и пое по европейски път

  • 17 авг 2026 | 18:14
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Бившият футболист на Левски Чавдар Атанасов направи детайлен анализ с студио "Дерби" на актуалното състояние на българските грандове в европейските турнири. Според него жребият за сините и червените е бил благоприятен, тъй като съперниците им от Гърция все още не са навлезли в пълна състезателна готовност.

"Голям късмет извадиха, че ще играят с гръцки отбори. За мен поне лично е така. Да, превъзхождат ни гърците по редица неща - и организационно, и като качество на футболисти, но пък гръцките отбори още не са навлезли в оптималната си форма“, подчерта Атанасов.

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Специално внимание бившият играч обърна на положителната трансформация в играта и психиката на столичани, отдавайки заслуженото на привържениците и ръководството.

"Левски систематично от мач на мач започна да добива самочувствие, което му липсваше последните не знам колко години. И така добиха, както се казва, дух на победител. Това го бяха изгубили дълги години Левски. Ако трябва да бъдем честни, феновете спасиха Левски, Левски си беше заминал. В лицето на Наско Сираков, на Даниел Боримиров и на треньора, вече Левски е поел по европейски, както се казва.“

Връщайки се назад в кариерата си, Атанасов направи паралел с периода, в който тимът беше воден от сръбския специалист Любко Петрович. Той припомни, че фундаментален фактор за постигането на спортните успехи тогава е била финансовата подкрепа и правилната селекция.

„С идването на Любко взеха се няколко качествени чужденци и българи и се направи една сплав. Отборът финансово имаше стабилност - това не трябва да се забравя. Няма ли финансова стабилност, трудно се прави футбол, няма какво да се лъжем. И вече нещата потръгнаха“, припомни си бившият полузащитник.

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