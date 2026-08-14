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  3. ЦСКА събра повече своя публика от финала за Купата, ето колко са продадените билети срещу Макаби

ЦСКА събра повече своя публика от финала за Купата, ето колко са продадените билети срещу Макаби

  • 14 авг 2026 | 17:23
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ЦСКА е продал 23 653 билета за снощното домакинство срещу Макаби (Тел Авив) от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Това се оказа и най-посетеният от фенове на отбора мач за тази година. Предишният бе финала за Купата срещу Локомотив (Пловдив), когато 23 500 запалянковци подкрепиха тима.

Очакванията са, че и новият рекорд скоро ще бъде подновен, тъй като ЦСКА ще играе европейски срещи минимум до Нова година. След две седмици им предстои мач реванш от плейофния кръг на ЛЕ срещу гръцкия ОФИ. Ако първият двубой в Крит завърши с положителен резултат, със сигурност феновете на стадион “Васил Левски” ще надхвърлят въпросните 23 653.

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