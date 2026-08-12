Валери Божинов: Левски заслужено спечели и двата мача с Кайрат! Играчите вярват във Веласкес и той вярва в тях

"На терена имаше само един отбор и това беше Левски", заяви Валери Божинов пред sports.kz. Бившият национал на България направи анализ след крайния успех на "сините" и класирането за плейофите на Шампионската лига.

В Гърция за Левски: Историческият гигант на България се завръща на върха

"Моето мнение е, че на терена имаше само един отбор и това беше Левски. "Сините" заслужаваха да спечелят както първия мач, така и на реванша. Левски играе футбол, доминира, има стил и играе, за да спечели всеки мач, независимо срещу кого се изправя. Левски заслужено спечели и двата мача, благодарение на стила си на игра, дисциплината и манталитета на треньора и играчите. Те вярват в Хулио Веласкес и той вярва в тях. Виждам отлична синергия между отбора и треньорския щаб", заяви Божинов.

Мегасблъсъци за Левски, ако влезе в основната фаза на ШЛ, ето всички възможни съперници

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google