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Валери Божинов: Левски заслужено спечели и двата мача с Кайрат! Играчите вярват във Веласкес и той вярва в тях

  • 12 авг 2026 | 17:36
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"На терена имаше само един отбор и това беше Левски", заяви Валери Божинов пред sports.kz. Бившият национал на България направи анализ след крайния успех на "сините" и класирането за плейофите на Шампионската лига.

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"Моето мнение е, че на терена имаше само един отбор и това беше Левски. "Сините" заслужаваха да спечелят както първия мач, така и на реванша. Левски играе футбол, доминира, има стил и играе, за да спечели всеки мач, независимо срещу кого се изправя. Левски заслужено спечели и двата мача, благодарение на стила си на игра, дисциплината и манталитета на треньора и играчите. Те вярват в Хулио Веласкес и той вярва в тях. Виждам отлична синергия между отбора и треньорския щаб", заяви Божинов.

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