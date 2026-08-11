Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Съдията от финала на Шампионската лига ръководи мача на Левски

Съдията от финала на Шампионската лига ръководи мача на Левски

  • 11 авг 2026 | 18:30
  • 1941
  • 1
Съдията от финала на Шампионската лига ръководи мача на Левски

Днешният двубой между Кайрат и Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига се ръководи от германският съдия Даниел Зийберт. Предишният мач на 42-годишния германец бе финала на ШЛ през миналия сезон между Пари Сен Жермен и Арсенал.

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ
Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Шокиращо Зийберт не попадна в списъка от съдии, които да ръководят мачове на Световното първенство през лятото. Роденият в Берлин рефер обаче има други големи двубои в кариерата си. През 2023 г. той свири финала за Купата на Германия, в който Лайпциг печели с 2:0 срещу Айнтрахт.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 70397
  • 240
Треньорът на Кайрат: Разстроени сме, заслужавахме да вкараме поне един гол

Треньорът на Кайрат: Разстроени сме, заслужавахме да вкараме поне един гол

  • 11 авг 2026 | 22:39
  • 2115
  • 1
Борислав Стойчев: Момчетата реагираха мъжки

Борислав Стойчев: Момчетата реагираха мъжки

  • 11 авг 2026 | 22:17
  • 1529
  • 0
Джуркович: Понякога не печели по-добрият отбор

Джуркович: Понякога не печели по-добрият отбор

  • 11 авг 2026 | 22:08
  • 1711
  • 2
Късна драма в Габрово! Янтра надви Монтана в голов трилър

Късна драма в Габрово! Янтра надви Монтана в голов трилър

  • 11 авг 2026 | 21:51
  • 8733
  • 12
Светкавица 2014 обърна Янтра (Полски Тръмбеш)

Светкавица 2014 обърна Янтра (Полски Тръмбеш)

  • 11 авг 2026 | 21:18
  • 1317
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

  • 11 авг 2026 | 19:58
  • 204920
  • 651
ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

ЦСКА 1948 показа добра игра и даде голям отпор на Панатинайкос, но се сбогува с Европа

  • 11 авг 2026 | 23:35
  • 70397
  • 240
Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

Божидар Саръбоюков спечели европейски медал!

  • 11 авг 2026 | 23:45
  • 23630
  • 10
Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 19:59
  • 63601
  • 92
Веласкес: Постигнахме нещо брутално

Веласкес: Постигнахме нещо брутално

  • 11 авг 2026 | 20:25
  • 25919
  • 74
Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

Десет отбора намериха място в плейофа на Шампионската лига

  • 11 авг 2026 | 23:55
  • 24246
  • 3