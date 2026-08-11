Съдията от финала на Шампионската лига ръководи мача на Левски

Днешният двубой между Кайрат и Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига се ръководи от германският съдия Даниел Зийберт. Предишният мач на 42-годишния германец бе финала на ШЛ през миналия сезон между Пари Сен Жермен и Арсенал.
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Шокиращо Зийберт не попадна в списъка от съдии, които да ръководят мачове на Световното първенство през лятото. Роденият в Берлин рефер обаче има други големи двубои в кариерата си. През 2023 г. той свири финала за Купата на Германия, в който Лайпциг печели с 2:0 срещу Айнтрахт.
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