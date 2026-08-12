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Отложиха Славия - Левски

  • 12 авг 2026 | 13:40
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Славия обяви, че предстоящият мач срещу Левски от 5-ия кръг на efbet Лига е отложен по настояване на "сините", които ще участват в плейофите за класиране в основната фаза на Шампионската лига. По програма двубоят трябваше да се играе на 15 август (събота) от 19:00 часа на стадион "Александър Шаламанов".

Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември, съобщават от "белия" клуб.

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Както е известно, от този сезон българските евроучастници могат да отложат една среща, ако стигнат до плейофния кръг на някой от трите турнира. При влизане в основна фаза, клубовете имат право на още едно отлагане до края на календарната година.

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