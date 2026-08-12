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Нови подобрения на "Тича"

  • 12 авг 2026 | 15:49
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Нови подобрения на "Тича"

Черно море не стартира по най-добрия начин първенството, но представянето срещу Лудогорец показа, че отборът има потенциал да излезе от мини кризата. От друга страна ръководството на "Тича" е на другия полюс що се касае до подобрения на спортното съоръжение.

През изминала година стадионът навърши 90 години от своето създаване. В предходните десетилетия не бяха извършени необходимите промени, но напоследък добрите идеи за това как трябва да изглежда клубното съоръжение на "моряците" намира сериозно отражение и е налице резултат от дейността.

След изграждането на нови съблекални, конферентна и фитнес зала преди година , промените буквално следват една след друга . VIP зоната е оборудвана с кожени седалки за ветерани  на клуба, спортни деятели и представители на БФС. За медиите отскоро има специално изградена прес платформа в сектора под козирката, която разполага с влагоустойчиви маси и столове.

От страната на агитката на домакините освен химическите тоалетни са поставени и модерни санитарни възли - модулни санитарни контейнери, облицовани с PVC дограма и теракота. В най - скоро време подобни ще бъдат монтирани и в сектора за гости. 

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