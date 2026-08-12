В Гърция за Левски: Историческият гигант на България се завръща на върха

В Гърция обърнаха сериозно внимание на Левски, който е противник на АЕК в плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Изданието Sport24 проследи представянето на "сините" от началото на този сезон и отличи някои от основните футболисти в състава на Хулио Веласкес.

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"Левски е един от най-историческите клубове на Балканите. Основан през 1914 г., той има 27 шампионски титли на България, 26 Купи и 3 Суперкупи, а през миналия сезон (2025/26) се завърна на върха, спечелвайки първата си титла от 17 години насам.

Съставът на Левски се оценява на общо около 37 милиона евро и съчетава опитни футболисти с млади таланти. Най-скъпите му играчи са левият бек Майкон от Бразилия с пазарна стойност 3,5 млн. евро и българският национален вратар Светослав Вуцов, оценен на 3 млн. евро. В отбора има и няколко национали, а по-голямата част от състава се състои от футболисти на възраст между 23 и 28 години, което осигурява баланс между опит и свежест.

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На европейско ниво най-значимият момент в историята на клуба е участието в групите на Шампионската лига през сезон 2006/07, като освен това е достигал два пъти до четвъртфиналите на Купата на УЕФА и три пъти до четвъртфиналите на Купата на носителите на купи.

Като шампион на България, Левски стартира от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Там отстрани Борац Баня Лука с общ резултат 5:1 (1:1 като гост, 4:0 като домакин), а в третия квалификационен кръг се изправи срещу Кайрат Алмати.

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В тазгодишното българско първенство отборът стартира доста позитивно, записвайки 4 победи от 4 мача, с което се намира на върха в класирането заедно с Лудогорец.

Естественият му дом е стадион „Георги Аспарухов“, известен още като „Герена“, в София. Това е стадион с капацитет от около 18 000 зрители, който е едно от най-горещите домакинства в България.

Най-скорошният сблъсък на Левски с гръцки отбор беше срещу ПАОК в квалификациите на Лигата на конференциите през лятото на 2022 г., когато го отстрани с общ резултат 3:1 (2:0 в България, 1:1 на „Тумба“)", пише Sport24.

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Снимки: Startphoto