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  3. Футболист на Кайрат: Знаехме, че мачът срещу Левски ще бъде тежък

Футболист на Кайрат: Знаехме, че мачът срещу Левски ще бъде тежък

  • 12 авг 2026 | 13:23
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Бразилският защитник Кайрат (Алмати) Лукаш Африко не скри, че е разочарован от загубата и отпадането от Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол.

"Знаехме, че мачът ще бъде тежък. Но играхме много по-силно в сравнение със срещата в София. Опитвахме, създадохме положения, но топката просто не искаше да влезе във вратата. Разбира се, тъжно ни е, защото не искахме да приключим по този начин. Вложихме се на максимум, свършихме солидна работа и се представихме по-добре от първия мач, но не успяхме да спечелим.  Но трябва да продължим с високо вдигната глава, защото ни чакат още важни двубои в бъдеще. Първо в шампионата, а след това и в плейофите на Лига Европа, върху които трябва да се концентрираме", заяви Африко в интервю за ASnews.kz.

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Той се оплака от тревната настилка на стадиона в Туркестан, където се проведе срещата заради ангажираност на клубното съоръжение в Алмати с концерт на американския рапър Кание Уест.

"Игрището не беше от най-добро качество. Желанието ни беше да играем на нашия стадион в Алмати - там атмосферата е съвсем различна. В Туркестан е много горещо, Всички футболисти усетиха и бяха повлияни от тази жега, не беше лесно да се играе. Но нямаме оправдания. Все пак в Алмати със сигурност щеше да бъде по-различно", добави той.

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