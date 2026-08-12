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  3. Мегасблъсъци за Левски, ако влезе в основната фаза на ШЛ, ето всички възможни съперници

Мегасблъсъци за Левски, ако влезе в основната фаза на ШЛ, ето всички възможни съперници

  • 12 авг 2026 | 11:40
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Мегасблъсъци за Левски, ако влезе в основната фаза на ШЛ, ето всички възможни съперници

Левски ще се изправи срещу минимум два от грандовете на Европа, ако елиминира АЕК (Атина) и влезе в основната фаза на ШЛ. Там “сините” ще са в последната четвърта урна, но това е почти без значение от спортно-техническо естество. Новите правила на УЕФА гласят, че всеки един тим трябва да играе с по два отбора от първа, втора, трета и четвърта урна - с единия ще е домакин, а срещу другия - гост.

Ето всички противници на Левски, ако “сините” елиминират АЕК:

 Урна 1: Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид, ПСЖ, Ливърпул, Интер, Манчестър Сити, Арсенал, Барселона, Атлетико Мадрид ;

Урна 2: Борусия (Дортмунд), Рома, Спортинг (Лисабон), Астън Вила, Порто, Манчестър Юнайтед, Брюж, Бетис, ПСВ Айндховен ;

Урна 3: Фейенорд, Лил, Наполи, РБ Лайпциг, Виляреал, Шахтьор (Донецк), Галатасарай, Лион/Фенербахче, Бодьо/Глимт ;

Урна 4: Щутгарт, Комо, Ланс, Апоел (Беер Шева)/Сабах, ЛЕВСКИ/АЕК, Слован (Братислава)/Целье  ; 

Все още не се знае в 3 или 4 урна: Бодьо/НЕК Неймеген, Динамо (Загреб)/Викинг, Селтик/ЛАСК, Славия (Прага).

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