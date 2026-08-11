Стадионът в Туркистан се оказа негоден за работата на медиите

Слушай на живо: Кайрат - Левски

Стадионът в Туркистан се оказа без журналистическа ложа, което ще възпрепятства сериозно работата на медиите по време на двубоя между Кайрат и Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

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Българските представители на медиите бяха изпратени да наблюдават мача в непосредствена близост до феновете на домакините на обикновени седалки, което прави работата почти невъзможна.

Освен всичко друго на журналистите не бе осигурен достъп до тоалетна и не им бе осигурена вода, което е базов минимум за мач от подобно ниво.

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