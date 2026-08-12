Алеи и много нови дървета: показаха как изглежда пространството пред “Армията” (снимки)

Оправени алеи, тучна зеленина и посадени много нови дървета. Така изглежда пространството пред сектор “А” на новия стадион на ЦСКА, стана ясно от пост на фирмата, която прави озеленяването на “Българска армия”.

“За нас от фирма Магнолия беше огромна чест да озеленим новия дом на великия ЦСКА. Горди сме, че имахме възможността да допринесем със своя труд и професионализъм за облика на това специално място.

Благодарим за доверието! Само ЦСКА!”, написаха хората, отговорни за впечатляващия вид на пространството пред най-модерното спортно съоръжение в България.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google