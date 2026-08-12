Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Алеи и много нови дървета: показаха как изглежда пространството пред “Армията” (снимки)

Алеи и много нови дървета: показаха как изглежда пространството пред “Армията” (снимки)

  • 12 авг 2026 | 13:48
  • 6515
  • 50
Алеи и много нови дървета: показаха как изглежда пространството пред “Армията” (снимки)

Оправени алеи, тучна зеленина и посадени много нови дървета. Така изглежда пространството пред сектор “А” на новия стадион на ЦСКА, стана ясно от пост на фирмата, която прави озеленяването на “Българска армия”.

“За нас от фирма Магнолия беше огромна чест да озеленим новия дом на великия ЦСКА. Горди сме, че имахме възможността да допринесем със своя труд и професионализъм за облика на това специално място.

Благодарим за доверието! Само ЦСКА!”, написаха хората, отговорни за впечатляващия вид на пространството пред най-модерното спортно съоръжение в България.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

  • 12 авг 2026 | 10:47
  • 16855
  • 14
Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
  • 21686
  • 15
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 56643
  • 113
Цветомир Найденов: Почваме да си ѝграме по махалите

Цветомир Найденов: Почваме да си ѝграме по махалите

  • 12 авг 2026 | 10:17
  • 8342
  • 42
Ботев (Враца) загуби титуляр за две седмици

Ботев (Враца) загуби титуляр за две седмици

  • 12 авг 2026 | 10:11
  • 1063
  • 0
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 40609
  • 65
Виж всички

Водещи Новини

Отложиха Славия - Левски

Отложиха Славия - Левски

  • 12 авг 2026 | 13:40
  • 19268
  • 69
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 56643
  • 113
Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

  • 12 авг 2026 | 12:20
  • 25180
  • 44
АЕК плаши Левски с 20 национали

АЕК плаши Левски с 20 национали

  • 12 авг 2026 | 12:42
  • 19251
  • 36
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 17582
  • 20
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 40609
  • 65