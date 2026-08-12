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Черно море без трио срещу ЦСКА 1948

  • 12 авг 2026 | 16:53
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Черно море без трио срещу ЦСКА 1948

Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи групата за гостуването на ЦСКА 1948 от 5-ия кръг на efbet Лига. От нея заради травми отпаднаха Идрис Бунаас, Асен Дончев и Александър Колев.

"Моряците" тръгват за София в четвъртък, като последното занимание преди двубоя в Бистрица ще се проведе в столицата. Двубоят между ЦСКА 1948 и Черно море е в петък, 14 август, от 21:15 часа.

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Ето и цялата група: Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Емануил Няголов, Лучано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Хорхе Падиля.

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