Български талант играл в Байерн спира с футбола на 20-годишна възраст

Юношата на Байерн (Мюнхен) Валентин Йотов се раздели преждевременно със Славия и напуска България, пише БЛИЦ.

20-годишният офанзивен халф е принуден да сложи край на футболната си кариера заради постоянните проблеми с контузии - болежки в оперираното коляно. Йотов получи поредната травма в последната контрола на Славия по време на предсезонната подготовка в Банско.

Юноша на Байерн е на проби в Славия

Преди дни се завърна на терена, включвайки се в среща на дубъла на "белите", но отново е почувствал болежки.

През изминалия сезон Йотов записа игрови минути в 6 мача с екипа на Славия, като се отчете с една асистенция.

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