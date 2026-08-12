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  3. Български талант играл в Байерн спира с футбола на 20-годишна възраст

Български талант играл в Байерн спира с футбола на 20-годишна възраст

  • 12 авг 2026 | 15:56
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Юношата на Байерн (Мюнхен) Валентин Йотов се раздели преждевременно със Славия и напуска България, пише БЛИЦ. 

20-годишният офанзивен халф е принуден да сложи край на футболната си кариера заради постоянните проблеми с контузии - болежки в оперираното коляно. Йотов получи поредната травма в последната контрола на Славия по време на предсезонната подготовка в Банско.

Юноша на Байерн е на проби в Славия
Юноша на Байерн е на проби в Славия

Преди дни се завърна на терена, включвайки се в среща на дубъла на "белите", но отново е почувствал болежки.  

През изминалия сезон Йотов записа игрови минути в 6 мача с екипа на Славия, като се отчете с една асистенция.

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