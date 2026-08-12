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  3. "Сините" се прибраха след победата в Туркестан

"Сините" се прибраха след победата в Туркестан

  • 12 авг 2026 | 05:21
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Отборът на Левски се завърна в България след снощния мач срещу Кайрат в Казахстан, спечелен с 1:0. Самолетът на "сините" кацна на летище "Васил Левски" в София малко след 05:00 часа.

Полетът продължи около 5 часа и 30 минути, а настроението беше приповдигнато, след като Левски се класира за плейофите преди основната фаза на Шампионската лига.

Левски: Време е химнът на Шампионската лига да огласи София! Маестро Веласкес - музика!
Левски: Време е химнът на Шампионската лига да огласи София! Маестро Веласкес - музика!

Отборът на Хулио Веласкес още веднъж демонстрира самочувствие и класа, с които прекърши съпротивата на Кайрат. Единственото попадение в двубоя отбеляза Рейналдо в 13-тата минута.

Следващият съперник на "сините" е гръцкият шампион АЕК, но дори при отпадане тимът има гарантирано място в турнирната фаза на Лига Европа.

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