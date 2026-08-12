Балкан не спира с трансферите, взе американски плеймейкър

Шампионът Балкан продължава със селекцията си за новия сезон 2026/2027. Ботевградчани привлякоха официално в състава си американеца Дарнел Едж.
"Американският плеймейкър идва при нас с богат международен опит в над 8 държави и шампионска титла. През 2026 година печели Европейската северна баскетболна лига с Джики Варшава, а през 2024-а е обявен за най-полезен играч във финалите, печелейки титлата в Косово с Трепча", обявиха от Балкан в Instagram.
"Динамичен и резултатен гард, който носи енергия, лидерство и опит от големите евротурнири, идва точно преди историческия ни дебют в турнира Еврокъп", добавиха “зелените” в социалната мрежа.
В последните дни ботевградчани подписаха с родните национали Иван Алипиев и Александър Стоименов, както и с австралийското крило с южносудански произход Дейвид Оквера.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago