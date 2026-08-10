Силен нов трансфер за Балкан

Отборът на Балкан продължава със силните трансфери за новия сезон в Sesame НБЛ и ЕвроКъп. Часове, след като обявиха привличането на Иван Алипиев, ботевградчани се похвалиха и с още един нов баскетболист.

"БК Балкан Ботевград обявява привличането на Дейвид Оквера! Австралийското крило с южносуданско потекло идва при нас с опит от най-високото ниво на австралийския баскетбол - играл е за Мелбърн Юнайтед и Пърт Уайлдкатс в НБЛ, преди последно да защитава цветовете на Ийст Пърт Игълс. С височина 208 см и физика за игра под коша, Дейвид добавя размер и атлетизъм към нашето фронтлайн точно преди историческия ни дебют в BKT EuroCup.Добре дошъл в зелено-бялото семейство, Дейвид!", написаха от клуба в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

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