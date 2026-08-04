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Митко Димитров остава в Балкан

  • 4 авг 2026 | 17:10
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Митко Димитров остава в Балкан

Опитното крило Димитър Димитров ще продължи да носи екипа на Балкан и през сезон 2026/27, обяви официално клубът от Ботевград. Играчът е продължил договора си със “зелените” и ще бъде част от състава на шампионите при историческия им дебют във втория по сила клубен турнира на Стария континент - ЕвроКъп.

“Димитър Димитров подписа продължение на договора си с БК Балкан Ботевград!

След шест сезона между 2018 и 2024 г., в които записа 148 мача със средно 12.1 точки и 5.3 борби, печелейки три шампионски титли в зелено и бяло.

Сега Митко продължава напред с нас, към нов сезон и историческия ни дебют в BKT EuroCup”, написа Балкан в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

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Снимки: Sportal.bg

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