Миньор с претенции към Балкан и Мирослав Ралчев

Миньор 2015 публикува на официалната си страница във Фейсбук отворено писмо до президента на Българска федерация по баскетбол Георги Глушков. В него перничани изразяват несъгласие с “действия от страна на БК “Балкан”, които според Миньор са “некоректни, неетични и неуважителни спрямо останалите клубове”.

Перничани са недоволни конкретно от “поведението на старши треньора на юношеските формации на БК “Балкан” - Мирослав Ралчев”, който според тях е убеждавал играчи на Миньор да преминат в Ботев Враца и в юношеските формации на Балкан.

Ето какво гласи отвореното писмо на Миньор 2015:

"Уважаеми г-н Глушков,

Обръщаме се към Вас в качеството Ви на президент на Българската федерация по баскетбол с надеждата, че поставените от нас въпроси ще получат публичен и ясен отговор.

През последните години баскетболната общественост стана свидетел на множество отворени писма от различни клубове. За съжаление, рядко сме виждали официална и публична позиция от страна на Федерацията по поставените в тях проблеми. Именно поради тази причина считаме, че е време тези въпроси да бъдат обсъдени открито.

През последните месеци станахме свидетели на действия от страна на БК Балкан - Ботевград, които според нас са некоректни, неетични и неуважителни спрямо останалите клубове. Подобни ситуации вероятно са се случвали и с други клубове, но малцина са намирали смелостта да ги поставят публично.

Конкретен пример е поведението на старши треньора на юношеските формации на БК Балкан - Мирослав Ралчев, към когото изпитваме уважение като специалист и когото считаме за един от най-добрите треньори в България. Въпреки това считаме за недопустимо по време на лагери на националните отбори да се осъществява контакт с наши състезатели и техните родители с цел те да бъдат убеждавани да преминат в БК Ботев 2012, както и да играят за юношеските формации на БК Балкан.

Това поставя и друг важен въпрос - защо в България се допуска почти всички състезатели на един клуб да се състезават едновременно и за друг клуб? Това практика ли е, която Федерацията счита за нормална? Правилата не следва ли да бъдат еднакви за всички клубове, или за определени клубове съществуват различни условия?

До този момент описаното от нас може да изглежда като част от познатата действителност в българския баскетбол. Последният случай обаче ни принуди да реагираме публично. На клубния ни електронен адрес получихме уведомление, че на 3 август 2026 г. наш състезател ще участва в селекционен лагер, организиран от БК Балкан. Няколко дни по-късно получихме отделно уведомление и за втори наш състезател, поканен за участие в същия процес. Считаме подобен начин на комуникация за непрофесионален и неуважителен към клуба, който развива и инвестира в тези деца", пише в писмото, подписано от президента на Миньор 2015 Николай Горанов.

От пернишкия тим задават и няколко въпроса към Българската федерация по баскетбол.

"В тази връзка бихме искали да получим ясен отговор на следните въпроси:

1. Счита ли Българската федерация по баскетбол за допустимо представители на клубове да осъществяват контакт и да водят разговори със състезатели и техните родители с цел привличането им в съответния клуб по време на лагери и други мероприятия на националните отбори? Ако подобни действия не са допустими, какви санкции са предвидени при установяване на такива случаи и прилагат ли се те еднакво спрямо всички клубове?

2. Koгa Българската федерация по баскетбол ще въведе ясни и прозрачни правила за трансферите на състезатели, както и механизъм за справедливо финансово обезщетяване на клубовете, инвестирали в развитието на младите баскетболисти, подобно на практиките в други колективни спортове?

3. Това ли е новият метод за привличане на деца в българския баскетбол - без дори един предварителен телефонен разговор с клуба, а само уведомяване по имейл, или тази практика е позволена единствено на БК Балкан - Ботевград?

4. Защо се допуска състезатели на БК Балкан да играят едновременно и за БК Ботев 2012?I

С уважение,

Николай Горанов

председател на БК "Миньор 2015".

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