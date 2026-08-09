Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

Спортният директор на Балкан Божидар Аврамов беше специален гост в студиото на Sportal.bg, където поговорихме за европейските мечти на шампиона в Sesame НБЛ, Евролигата в България, вижданията му за предстоящите избори за президент на БФБаскетбол и още интересни теми.

- След толкова години на терена, как се чувстваш в новата си роля и как се стигна до това да заемеш длъжността спортен директор на Балкан?

⁃ Ако трябва да съм честен, преходът от професионалната ми кариера до този момент, в който вече съм спортен директор на Балкан, не мога да кажа, че беше нещо изпълнено с трудности. Просто в един момент усетих, че трябва да приключа една страница, през която изпитах доста големи възходи и приятни чувства. В един момент идва моментът, в който трябва да се пренасочиш към нещо друго. Но преди да се върна в баскетбола се занимавах с други неща, за да успея да намеря моето си, но в крайна сметка се радвам, че го намерих. Как се случи…знаете, че съм в екипа на г-н Рашков и с течение на времето, в последните няколко месеца така се получиха нещата, че стигнахме до тук.

- Не си ли мислил за треньорска кариера, а не такава на ръководен пост в някой отбор?

- О, мислил съм. Даже няколко месеца се занимавах с треньорство, но видях, че за момента не е моето. В близко бъдеще може би ще е, но за момента по-комфортно се чувствам на такава позиция.

- Защо избра Балкан?

⁃ Не мога да кажа, че аз съм го избрал или нещо такова. Просто така се случиха нещата. Както знаете лицензът, който г-н Рашков получи за ЕвроКъп и той взе главното решение, но говорейки с него през последните месеци, мисля че това беше най-правилният ход за момента за България. Говорим за зала, за организация, за фенове и наистина се надявам като започне сезонът, не само в ЕвроКъп, който ни предстои, а целият сезон в НБЛ, да можем да напълним залата и да направим една стъпка нагоре не само за Балкан, а и за българския баскетбол.

- Балкан прави много голяма стъпка, заявявайки участие в ЕвроКъп, турнир под шапката на Евролигата. Как се усеща вътре в отбора атмосферата?

- Няма да те лъжа, в началото имаше леко напрежение, което е нормално. Все пак, както и ти каза говорим за втория по сила турнир в Европа. Но мисля, че това е съвсем нормално и е хубаво да го има това здравословното напрежение в отбора. Но вече мисля, че всеки си знае ролята в отбора, не на 100%, но да кажем вече на 95-96% и всеки е в очакване за новия сезон. Играчите, които пускаме в социалните мрежи, които остават в отбора хората са ги видели и тепърва ще видим. Да, имаме подписани играчи, но не мисля, че сега е моментът аз да ги обявявам. В следващите седмица-две всичко ще бъде ясно.

- В този ред на мисли, готов ли е отборът на Балкан със селекцията?

- Все още не.

- Избрахте много интересен треньор с много интересна визитка, работил с легендата Желко Обрадович. Как се стигна до това решение той да бъде начело на Балкан, защото в лицето на Йован Попович също виждахме един страхотен специалист, който изведе Балкан до титлата в Sesame НБЛ. Работеше много добре и в Ботев Враца, видяхме, че може да работи и с млади играчи и с доказани такива.

⁃ Напълно съм съгласен с теб за Йован. Как се стигна…г-н Рашков влезе в преговори с неговия мениджър и това, което според нас трябваше на отбора конкретно за тази година, понеже Йован в момента ще бъде помощник-треньор, но ще е с функциите и същите правомощия за повечето неща като старши треньор.

- Това ли е тази нова длъжност, която всички обявяват?

⁃ Да, той светът се развива, нека и ние да почнем да се развиваме. Та, г-н Рашков влезе в преговори през доста добра препоръка от друго лице, което г-н Рашков може да каже за това, ако го питате. Богдан е един треньор, който вкарва доста голяма енергия, която според мен ще ни трябва доста, понеже отборът ще бъде съставен предимно от млади българи - някои с по-малко опит, други с повече опит. Също така неговата идея за представянето на отбора е отборът да играе малко по-бърз баскетбол, което е съвсем нормално. Когато ходихме на жребия в Барселона , всеки обяснява как отборите в нашата група са супер силни, че нямаме шанс, но във всяка една група отборите са половин идея под нивото на Евролигата. Така, че на нас наистина ни трябваше такъв треньор, даже като се върна назад през годините, мисля, че до момента такъв треньор с такава визитка може би е нямало. Сега, не искам да казвам, че е нямало, но може би е нямало и най-хубавото е, че той ни сплотява всички като екип и нямаме търпение да започнем новия сезон и да видим как ще се сработят момчетата.

- Със сигурност Балкан не може да се съревновава с голяма част от отборите по бюджет, защото много от тях са направени за влизане в Евролигата. Дори един от отборите във вашата група, отборът на ПАОК е с амбиции да влиза в Евролигата през следващия сезон. Това до някаква степен кара ли ви да се чувствате като аутсайдери и можете ли да спечелите от едно евентуално подценяване от другите отбори?

- Още в Барселона на жребия като излезе групата си говорихме помежду си, тъй като тогава още не знаехме какъв отбор ще сформираме и вътрешно някакси… хубаво е човек да е реалист, но да си има и неговите мечти и виждания, но аз лично си мисля, че с доста добра игра може би едни 3-4 победи ще успеем да направим в ЕвроКъп. Всеки един отбор, дори и нашият щом е в тази група, значи нивото ни под някаква форма се доближава. Не мога да кажа дали сме аутсайдери или не, естествено отборът ще излиза всеки мач да побеждава. Най-хубавото в целия този проект е, че в Ботевград ще дойдат отбори, играчи и треньори, които никога не са идвали. Не става въпрос само за Ботевград като общественост, а и за цяла България да се докосне до това нещо, да види такива играчи. Както знаеш, отборът на Апоел, който предишния сезон беше в България, вероятно и през този ще бъде тук, докара отбори и играчи, които сме ги гледали само по телевизията. Това е много важно за нашето развитие като цяло баскетболно, така че дали сме аутсайдери или не, със сигурност ще победим някой от отборите.

- Отборът на Монако има много сериозни финансови проблеми и беше изваден от френската лига, попадна в ЕвроКъп след отпадането от Евролигата, сега какво се случва там?

- Ние преди малко се шегувахме с теб, че имат някакви къси задължения. Те са горе-долу колкото на цялата Лига в България. Абсолютно, даже може би и повече, но ето виждате, че нищо не е сигурно на 100%. Аз лично се надявам ситуацията там да се оправи, за да можем да играем срещу тях, защото това да играеш срещу отбор, който е играл финал преди две години в Евролигата пак също е доста голямо нещо, но в крайна сметка това нещо не зависи от нас.

- В твоите очи кой е най-силният отбор в групата на Балкан?

- Със сигурност ПАОК.

- Притеснява ли те отборът на Лука Дончич, тъй като всички много говорят за него? Говорихме си с Николай Рашков тук в студиото дали Дончич ще дойде в Ботевград.

⁃ Ако иска може и да дойде. За нас ще е доста голяма привилегия. Няма от какво да се притесняваме. Аз го казвам като човек отстрани. Сега вече състезателите, ако имат някакви притеснения, това си е строго индивидуално. Мисля, че всеки един ще го приеме като доста голямо предизвикателство, а и е хубаво да играем срещу такива отбори поради простата причина, че както играчите, така и ние като ръководство отстрани трябва да си сверяваме часовниците, за да видим накъде сме. Наистина, едно голямо богатство и голям шанс за всички ни.

- Александър Везенков в момента си е в България, в Ботевград, със сигурност се засичате там…

- Само с него не сме преговаряли от националния отбор…

- Със сигурност се виждате там. Как той коментира случващото се с Балкан, участието в ЕвроКъп, Евролигата в България?

- Мисля, че като фен на Балкан е доста щастлив и със сигурност има доста големи очаквания.

- Дава ли съвети? Той обича да го прави.

⁃ Е, да със сигурност. Ако не взимаш от най-добрия баскетболист в Европа съвети, не знам от кой друг трябва да взимаш. Нямали сме чак толкова време да говорим по темата, но това, което знам е, че наистина е щастлив от факта, че Балкан е в ЕвроКъп.

- Не можем да говорим само за играчите и ръководството на Балкан, защото много голяма част от Балкан са и феновете. Какво е настроението в града, как реагират феновете на участието на Балкан в ЕвроКъп? Има ли интерес за мачовете?

- Да, естествено, че има голям интерес. Част от билетите и картите са пуснати. В следващите няколко седмици всичко ще бъде пуснато по социалните мрежи и обяснено какво и как точно ще се случват нещата. Тепърва ще имаме среща с част от феновете да видим наистина как се чувстват, но съм сигурен, че в града очакват с нетърпение новия сезон и силно се надявам залата на всеки мач да е пълна.

- А има ли интерес от страна на феновете да пътуват с отбора за гостуванията в ЕвроКъп?

⁃ Естествено, има. Най-много за Монако. Но в случая надявам се билетите да са такива да могат да се сменят.

- Колко е сложно да се организира този турнир в България?

- Има си специфики, които са дадени от Евролигата, от ЕвроКъп, но с опита, който…не искам да казвам, че сме придобили, защото аз се включих в екипа отскоро, но с опита на г-н Рашков и целия му екип в Евролигата, със сигурност в началото е било доста трудно, но в момента всичко се знае точно как се прави и кое се прави. Не е лесно, но мисля, че достигнахме нивото, което се изисква от Евролигата.

- Какво даде Евролигата в България на българския баскетбол?

⁃ Надявам се най-вече искрата на младите, които в момента тепърва прохождат и не са напреднали в баскетбола. Аз лично за пръв път гледах Евролига на живо сега. През годините съм нямал възможността. Единственият път беше, когато Лукойл играха квалификации за Евролига. Нещо, което аз видях след моята кариера, да стоиш до такива състезатели и да видиш тези треньори на живо мен лично леко ме мотивира. Имах някакви такива мисли за завръщане, но те бяха просто някаква илюзия. Най-важното е да можем да стимулираме децата, понеже през последните много години бих казал, че доста поколения не си заминаха, но най-вероятно нямаха тази мотивация, която имат от волейбола, Не само Апоел, а всичките отбори, които дойдоха в България и залата колкото пъти я напълнихме първо с мача на Панатинайкос, после Сашо като беше тук, беше много добро начало, за да видят децата, че наистина могат да имат някакви мечти за бъдеще и да бъдат на мястото на тези състезатели. За мен това е най-важното, От икономическа гледна точка със сигурност даде доста.

- Ще се хвана за едно изречение, което вметна преди малко “Само с него не сме преговаряли от националния отбор”. Ще видим ли още национали в Балкан?

- Да, ще видите.

- Ще подхвана и темата за националния отбор, защото точно на твоята позиция имаме голям проблем през последните години. Защо се стига до там да натурализираме гардове и виждаш ли светлина в тунела с появата на Александър Гавалюгов, Мишо Калинов… Явно имаме и много добър скаутинг на тази позиция, защото като вземем гард и той отива в Евролигата.

⁃ Чужденците, които се избират не са случайни. Със сигурност щабът, конкретно за Умоджа, не се е запознал с него преди един ден. През годините доста сме разтягали тази тема, но в случая наистина в този момент на нас ни трябва човек на тази позиция. Може би на моменти на позиция център също, но мисля, че там се справяме за момента добре. Поколението се смени, останаха доста малко от опитните състезатели, даже сега като се замисля само Павлин. От това, което аз лично видях, без да подценявам отбора на Норвегия, който не беше в пълния си състав, не трябва и ние да се самозалъгваме под никаква форма, Мишо Калинов не успя да вземе участие, но беше в състава, което е доста важно и за него чисто емоционално. Вече все пак си в мъжкия национален отбор, няма значение, че не си попаднал в състава. Но аз виждам доста светло бъдеще в негово лице и в лицето на Сашо Гавалюгов. Може би Сашо леко беше пренавит, което е съвсем нормално. Съвсем нормално е, аз не го казвам с някакви лоши чувства, напротив. Нормално е като се връщаш вкъщи, за пръв път си в националния отбор и да искаш да покажеш най-доброто от себе си, но аз си мисля, че следващия път, когато той пак е на терена, да кажем, че този мач с Норвегия му е бил встъпителен, но вече в бъдеще ще се представя доста добре, защото всички очакваме той да води националния отбор след няколко години.

- България успя да се класира за следващата фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2029, как оценяваш съперниците?

- Със сигурност мачовете ще бъдат доста по-тежки, но в момента сме в позиция, в която не би трябвало да сме и както ти казах, сега със смяната на новото поколение, което е в националния отбор, мисля, че нещата ще се получат. Просто трябва малко повече търпение. Но аз си мисля, че и тази фаза ще я преминем. Дали ще е с проблеми или без никаква проблеми не мога да ти кажа, но съм сигурен, че ще се получат нещата.

- От националния отбор ще отида към Националната баскетболна лига, защото там също ще бъде доста интересно през новия сезон. ЦСКА се завръща в елита на българския баскетбол и най-после отново ще имаме Вечното дерби. Колко важно беше това?

⁃ Със сигурност доста важно от гледна точка не за баскетбола, а мащабно за България. Много се радвам, че в Лигата влизат хората, които са и бизнесмени, и които са играли баскетбол и под някаква форма успяха да възродят това Вечно дерби. Силно се надявам това Вечно дерби да се задържи поне следващите 10 години и да се надгражда. Да не е нещо, което да е краткосрочно, защото такива дербита липсват. Ето, например в Пловдив нещата се случват по великолепен начин и там се надявам така да се запазят нещата. Бургас липсва на картата.

- 14 отбора в Sesame Национална баскетболна лига, как ти се струва това? Казвам го с оглед на правилото за българите на терена. Има ли достатъчно подготвени българи, защото до момента виждаме, че всеки отбор с амбиции и финансови възможности залага на чужденци, но сега с 14 отбора ще стигнат ли българите? По-скоро ще стигнат ли тези, които имат игрови опит, защото много от тях стоят на пейката и не получават възможност…

- Точно сега е моментът тези, които стоят на пейката, вече да не стоят на пейката.

- Въпросът е колко са готови.

⁃ В случая аз мога да ти кажа, че не са готови. За да стане нещо трябва да се работи, но в някакъв момент трябва и да се рискува. Казвам го от моя опит. Като се върнах от Испания в България в Лукойл ситуацията беше следната - Йовица Арсич седна да говори с мен и ми каза, че иска да съм в отбора. Аз тогава знаех, че единствено Тодор Стойков играеше от българите в отбора и му казах, че не искам да се връщам в България, не искам да играя в Лукойл, защото знам, че българите не играят. Тогава той ми каза, че аз ще играя и моят отговор беше, че не му вярвам. Казах му, че ми трябват две седмици да помисля, той ми даде два дни. През тези два дни нещо ме човъркаше отвътре и приех. И в следващия момент ти отиваш в отбора и започва тази конкуренция. На мен това ми беше примера, за да разбера кой как е реагирал в ситуациите, когато му се е дал такъв шанс. В конкретния случай моят отговор на въпроса ти е същият. Трябва да се рискува, но не защото те не могат и няма кой, но за да имаме някаква продукция и за вбъдеще…с тези 14 отбора, правилото е за двама българи, ето го шанса, където могат да излязат нови момчета на терена, нови момчета за националния отбор и да се създаде тази конкуренция в първенството. Ние не искаме в момента да оберем всички най-добри състезатели, нашата идея е да развием състезателите, които са в нашия отбор конкретно, но да има и тази конкуренция хем да е интересно, хем да има развитие за баскетбола.

- Тъй като ти си от Варна, няма как да не те попитам за това, което се случва със залите във Варна, защото е много тъжно. Черно море е клуб с традиции и изведнъж няма къде да играе мачовете си. Как си го обясняваш това, тъжно ли ти е?

- То няма време да ти е тъжно, просто реалността е такава. Във Варна имаше една зала, която отговаря за по-големи мащабни спортни мероприятия и другата, където по принцип играе Черно море, но тя наистина си е тренировъчна зала в нормалния свят. Много добре знаеш Спортна зала (б.р. Двореца на Културата и спорта) колко е ангажирана не ме през цялата година, но през по-голямата част и по-скоро нещата там са чисто организационни. До някъде и финансови, защото наемът на големите зали не отговаря на стандартите на отборите в България. Не знам колко е наемът във Варна, но най-вероятно и това е проблем. Както виждаш…сега да започнем и на политическо ниво да говорим за приемането на еврото и как се случват нещата в България и как се преобразява… Първо се надявам отборът във Варна да продължава в същата посока както бяха последните два сезона, говоря финансово, защото в крайна сметка без пари нищо не може да се направи в момента и се надявам за следващия сезон да могат да си играят и плейофите във Варна.

- Искам да поговорим и по една доста “гореща” тема. Предстоят избори за президент на БФБаскетбол…

- Аз няма да се кандидатирам (смее се).

- Какво е твоето виждане, трябват ли промени в българския баскетбол и къде?

- Със сигурност трябват промени като навсякъде. Трябва да се гради, но трябва да се гради стъпка по стъпка. Моето лично мнение е, че най-вече трябва да се гради при юношеските гарнитури, трябва да се гради от най-малките към най-големите. Моите размишления над нещата са, че трябва да е човек с визия над нещата, който има идея и план как могат да се случат нещата и най-важното, което е този човек да бъде с доста стабилен екип зад гърба си. Защото ще изберат президента, но той сам няма как да ги направи всички тези неща. Моето лично мнение е, че трябва да се взаимства от някъде и това не е срамно. В някакъв момент трябва да си преглътнем някакво его или някакви стари разбирания за нещата, не мога да кажа, че са грешни и от някъде както се казва дори да се открадне някаква идея. Това нещо пак не е за един-два месеца или за една година. Това е проект, който сега трябва да се направи и като се обърнем след 5-6-7 години да си кажем, че имаме момчета, които са готови да играят ЕвроКъп, такива момчета, които са в полезрението на Евролигата дори, както е с Боби Младенов, подписа с Апоел, пък го дават под наем някъде, за да могат да го развият, защото на нас ни липсват кадри. На нас ни трябват хора като Сашо, трябват ни момчета, които да са готови. Защото на нас ни липсва и самочувствието под някаква форма, но не сме по-зле от някои други нации. Но просто човек трябва да го види това нещо, да се сблъска с реалния баскетбол, който на нас може би ни липсва в момента и си създаваме някакви паралелни реалности, които на моменти не са доста реални.

- Как гледаш в такъв случай на българските играчи в Америка, играейки колежански баскетбол? Все още като че ли в България не се оценява колко високо ниво е това.

- В момента там се случва нещо, което не знам дали е някаква паралелна реалност и как те ще реагират. Но ето Сашо Гавалюгов се справя доста добре. Силно се надявам и другите момчета да се адаптират по-бързо, защото там ставаш или не ставаш, идва следващият. Конкуренцията е доста голяма. За съжаление Герганов се контузи, пожелавам му бързо възстановяване. Но силно се надявам да успеят. Едно, че например Дай Боже да си завършат програмата там по най-добрия начин, ще си вземат и образование, което също е много важно, ще видят друг свят, ще се сблъскат с реалността, ще се сблъскат с други традиции, ако мога така да го кажа. В крайна сметка е важно, ако се върнат в Европа да могат да играят на по-високо ниво.

- И да завършим разговора си с това какви са очакванията ти с Балкан, както в ЕвроКъп, така и в Sesame Национална баскетболна лига?

- За ЕвроКъп очакванията ми са да бием поне 4 от 4 мача. Естествено, за българското първенство без нещо да е наложително, да е на 100% първо искам всички да са здрави, да играем баскетбол, който феновете да харесат и да са щастливи от отбора и да спечелим възможно най-много титли.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев