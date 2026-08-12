Юношите до 16 години се изправят срещу Австрия в четвъртък

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години ще се изправи срещу тима на Австрия в Скопие в първата си среща от битката за разпределение на местата от девето до 16-о на Европейското първенство в дивизия "В", което се провежда в Република Северна Македония.

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Българите се наредиха на трето място в Група "С" с три победи и две загуби, като не успяха да продължат към четвъртфиналите, а ще опитат да заемат по-предна позиция след осмата.

Така на 13 август от 17:00 часа “лъвчетата” ще играят срещу завършилия на четвърто място в Група "D" състав на Австрия.

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