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  3. Балкан представи още един национал

Балкан представи още един национал

  • 10 авг 2026 | 12:00
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Баскетболният шампион Балкан обяви привличането на на Иван Алипиев.

"Крилото на националния отбор на България идва при нас след силен сезон в италианската Серия А2, където записа средно по 14.0 точки и 5.8 борби на мач.

Алипиев е носител на шампионска титла и купа от предишни отбори и носи допълнителна огнева мощ към състава ни точно преди историческия ни дебют в турнира ЕвроКъп.

Добре дошъл на Иван в зелено-бялото семейство", написаха от ботевградския клуб на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

За последно Иван Алипиев бе част от италианския Римини.

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