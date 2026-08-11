АСВЕЛ взе официално бивш съотборник на Везенков

Френският клуб АСВЕЛ Вильорбан официално привлече 32-годишния център Джоел Боломбой с двегодишен договор. С този ход отборът добавя опитен шампион от Евролигата към предната си линия след сезон 2025/26, белязан от контузии за играча в Цървена звезда.

Новината идва малко след като френският клуб привлече и ветерана на гардовата позиция Пати Милс, а Боломбой е поредното ново попълнение в обновения тим на АСВЕЛ.

Очаква се 32-годишният център да донесе атлетизъм, универсалност и солидно присъствие под коша, благодарение на богатия си европейски опит.

Боломбой играе колежански баскетбол в университета Уийбър Стейт, преди да започне професионалната си кариера в НБА и G Лигата. По-късно той се утвърждава в европейския баскетбол, като оставя най-сериозна следа в отборите на ЦСКА Москва, Олимпиакос и Цървена звезда.

С ЦСКА Боломбой печели титлата в Евролигата през 2019 г. и два пъти шампионата на ВТБ Лигата през 2019 и 2021 г. Той също така постига дубъл в Гърция с Олимпиакос, печелейки гръцкото първенство и Купата на страната през 2023 г. Именно в този период той е съотборник при "червено-белите" от Пирея с голямата ни звезда Александър Везенков.

Престоят му в Белград е също толкова успешен, като помага на Цървена звезда да спечели сръбския шампионат през 2024 г. и три поредни Купи на Сърбия - през 2024, 2025 и 2026 г.

Кампанията на Боломбой през сезон 2025/26 беше нарушена от контузии, които ограничиха участията му в Евролигата до едва няколко мача. В тях той записа средно по 5,5 точки, 4,5 борби и коефициент на полезно действие 7,6 за 14 минути на мач, като демонстрира 59% успеваемост при стрелбата за две точки и 60% от тройката.

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Снимки: Imago