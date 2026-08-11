Балкан с официален отговор на отвореното писмо на Миньор

Балкан отговори на отвореното писмо на Миньор 2015 до президента на БФБаскетбол Георги Глушков. Във въпросното писмо перничани отправят претенции и критики към Балкан и треньора Мирослав Ралчев. Сега, ботевградчани на свой ред публикуват на официалния си сайт своя отговор на писмото.

Миньор с претенции към Балкан и Мирослав Ралчев

Ето пълния текст на отговора на шампионите:

“ДО БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „МИНЬОР 2015“ – ПЕРНИК

На вниманието на г-н Николай Горанов – председател

ДО БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО БАСКЕТБОЛ

На вниманието на г-н Георги Глушков – президент на БФБ

Уважаеми г-н Горанов,

Уважаеми г-н Глушков,

Във връзка с публикуваното от БК „Миньор 2015“ отворено писмо до Българската федерация по баскетбол, БК „Балкан“ счита за необходимо да даде ясен публичен отговор на отправените твърдения и въпроси.

Още в началото искаме категорично да заявим, че БК „Балкан“ уважава труда на всички клубове, които развиват детско-юношеския баскетбол в България, включително БК „Миньор 2015“.

Именно поради това считаме, че когато действията на даден клуб и професионалната репутация на негов треньор публично се определят като „некоректни“, „неетични“ и „неуважителни“, следва да бъдат посочени конкретните действия и конкретните правила, които се твърди, че са нарушени.

1. По отношение на селекционния лагер на БК „Балкан“

Проведеният в Ботевград селекционен лагер не представлява трансфер, прехвърляне или картотекиране на състезатели от БК „Миньор 2015“ в БК „Балкан“.

Става въпрос за селекционен процес, в рамките на който млади състезатели са получили възможност да бъдат наблюдавани и оценени от треньорския щаб на клуба.

Преди отправянето на поканите БК „Балкан“ е проявил интерес към конкретни състезатели и е осъществил контакт с техните родители. След полученото съгласие състезателите са поканени да участват в тренировъчния процес.

Участието в селекционен лагер не означава автоматично промяна на клубната принадлежност.

След приключването му БК „Балкан“ може да прецени дали да предложи на даден състезател възможност да продължи развитието си в клуба, а състезателят и неговите родители имат право да решат дали желаят да приемат подобно предложение.

Едва ако се стигне до последващо решение за промяна на клубната принадлежност, възниква въпросът за приложението на правилата за трансфер и картотекиране.

Това разграничение е съществено.

2. БК „Балкан“ официално е уведомил БК „Миньор 2015“

В своето писмо БК „Миньор 2015“ определя начина на комуникация като „непрофесионален и неуважителен“.

Фактите обаче показват, че БК „Балкан“ не е действал скрито или зад гърба на клуба.

На 23.07.2026 и на 31.07.2026 г. БК „Балкан“ изпраща официални уведомителни писма до БК „Миньор 2015“, че в периода 03.08.2026 г. – 10.08.2026 г. в Ботевград ще бъде проведен селекционен лагер и че за участие са поканени състезатели, които са били картотекирани от БК „Миньор 2015“ за участие в първенствата на БФБ през изминалия спортно-състезателен сезон.

Това е официална клубна комуникация и проява на прозрачност.

Ако БК „Миньор 2015“ счита, че преди провеждането на селекция БК „Балкан“ е бил нормативно задължен не просто да уведоми клуба, а да получи неговото предварително съгласие, молим да бъде посочена конкретната разпоредба от нормативната база на БФБ, която установява подобно задължение.

3. Коя конкретна разпоредба е нарушена?

В отвореното писмо са използвани сериозни квалификации, но не е посочена конкретна разпоредба от нормативната база на БФБ, която БК „Балкан“ е нарушил.

Затова задаваме напълно конкретен въпрос:

Коя разпоредба от нормативната база на Българската федерация по баскетбол е нарушена от БК „Балкан“?

Молим да бъде посочено:

1 коя конкретна разпоредба е нарушена;

2 кое конкретно действие представлява нарушението;

3 кога е извършено;

4 спрямо кой конкретен състезател;

5 по какъв начин е извършена неправомерна промяна на клубната му принадлежност.

Към момента няма извършен трансфер, няма промяна на клубна принадлежност и няма неправомерно картотекиране на състезател на БК „Миньор 2015“ от страна на БК „Балкан“.

4. При евентуален трансфер правилата на БФБ ще бъдат спазени

БК „Балкан“ не оспорва правата на клубовете, които инвестират средства, време и професионален труд в развитието на млади състезатели.

Напротив – действащите правила на БФБ съдържат механизми за защита на тези инвестиции.

Съгласно чл. 3.1 от Правилата за смяна на клубната принадлежност и трансферните права състезател аматьор, който не е завършил средното си образование и не е навършил 19 години, ако е картотекиран в даден клуб, не може да смени клубната си принадлежност по време на срока на картотеката без съгласието на клуба, в който е картотекиран.

При наличие на договор за спортна подготовка и развитие са приложими и разпоредбите относно обезщетението за направените разходи за подготовка и развитие.

БК „Балкан“ няма намерение да заобикаля този механизъм.

Ако след приключването на селекционния процес се стигне до решение за преминаване на състезател в БК „Балкан“, ще бъдат изпълнени всички приложими изисквания на БФБ.

Селекцията и трансферът обаче не са едно и също действие.

5. По отношение на контактите със състезатели и родители

В своето писмо БК „Миньор 2015“ пита дали представители на клубове могат да осъществяват контакт със състезатели и техните родители с цел привличането им.

БК „Балкан“ счита, че този въпрос трябва да получи ясен нормативен отговор, а не да бъде решаван чрез публични квалификации. В Етичния кодекс на БФБ съществува разпоредба относно контактите със състезатели-подрастващи, според която контактът следва първо да бъде направен с клуба, в който състезателят е картотекиран. Тази разпоредба обаче се намира в чл. 9 – „Мениджъри на състезатели“, и урежда поведението на мениджъри/агенти.

В конкретния случай БК „Балкан“ не е действал чрез агент или мениджър.

Ако БК „Миньор 2015“ или БФБ счита, че същото изискване се прилага пряко и към отношенията между два клуба при провеждане на селекция, считаме за необходимо да бъде посочено конкретното нормативно основание за това.

Ако такава разпоредба не съществува, но баскетболната общност счита, че е необходимо тя да бъде създадена, БК „Балкан“ е готов да участва в обсъждането ѝ.

Но нови правила или ново тълкуване на съществуващите правила не следва да се прилагат със задна дата спрямо конкретен клуб.

6. По отношение на твърдението за контакт по време на лагер на националния отбор

В отвореното писмо се съдържа твърдение, че по време на лагер на национален отбор е осъществен контакт със състезател на БК „Миньор 2015“ с цел евентуалното му привличане.

БК „Балкан“ счита за необходимо този въпрос да бъде представен с цялата фактическа точност.

Действително, треньорът на БК „Балкан“ Мирослав Ралчев е осъществил контакт със състезател на БК „Миньор 2015“ в период, в който състезателят е участвал в лагер на националния отбор.

Същественото обстоятелство, което обаче следва ясно да бъде посочено, е, че по време на този лагер Мирослав Ралчев не е бил треньор на съответния национален отбор, не е бил част от неговия треньорски щаб и не е бил ангажиран от Българската федерация по баскетбол по какъвто и да било начин с провеждането на този лагер или с националния отбор в тази възрастова група.

Следователно той не е разполагал с каквото и да било служебно качество, правомощие или позиция в рамките на националния отбор, чрез които да може да оказва влияние върху състезателя.

Поради това всяко внушение, че Мирослав Ралчев е използвал позицията си на треньор на национален отбор, авторитета или възможностите, произтичащи от подобна функция, с цел да влияе върху състезател да премине в клуб, в който самият той работи, е фактически невярно и не отговаря на реалната ситуация.

Самото обстоятелство, че даден състезател в определен момент участва в лагер на национален отбор, не превръща всеки контакт с него в действие, извършено в рамките на дейността на националния отбор, още по-малко когато лицето, осъществило контакта, няма никаква официална функция или ангажимент към съответния лагер.

Затова считаме за особено некоректно чрез формулировката „по време на лагери на националните отбори“ да се създава впечатление, че е използвана институционална позиция в национален отбор или влияние, произтичащо от такава позиция.

Подобно внушение засяга пряко професионалната репутация, почтеността и морала на Мирослав Ралчев и поради това следва да бъде разграничено от действителните факти.

БК „Балкан“ не отрича факта на осъществения контакт. Категорично отхвърля обаче внушението, че този контакт е осъществен чрез използване на служебно положение в национален отбор или чрез злоупотреба с ангажимент към Българската федерация по баскетбол, тъй като такъв ангажимент към съответния лагер и национален отбор не е съществувал.

Ако БК „Миньор 2015“ счита, че самият факт на контакт със състезател, който към този момент участва в лагер на национален отбор, независимо че представителят на другия клуб няма никаква функция в този национален отбор, представлява нарушение на нормативната или етичната уредба на БФБ, молим да бъде посочена конкретната разпоредба, която установява подобна забрана.

7. БК „Балкан“ застава зад Мирослав Ралчев

БК „Балкан“ категорично застава зад своя треньор Мирослав Ралчев.

Не приемаме професионалната му работа да бъде определяна като неетична посредством общи квалификации, неверни твърдения и откровени манипулативни внушения без да бъде посочено конкретно нарушение.

В рамките на селекционния лагер в Ботевград неговата задача е била да наблюдава спортните качества на участниците и да даде професионална оценка за техния потенциал.

Той не е извършвал трансфер, не е картотекирал състезател и не е променял клубната принадлежност на нито едно дете.

Ако спрямо него се отправя различно обвинение, включително за конкретни действия по време на мероприятия на национален отбор, то следва да бъде ясно формулирано и подкрепено с конкретни факти.

Професионалната репутация на един треньор не следва да бъде поставяна под съмнение чрез общи внушения.

8. Един и същ стандарт следва да се прилага към всички клубове

В своето отворено писмо БК „Миньор 2015“ задава въпроса:

„Правилата не следва ли да бъдат еднакви за всички клубове, или за определени клубове съществуват различни условия?“

БК „Балкан“ е напълно съгласен.

Правилата трябва да бъдат еднакви за всички.

Но същото трябва да важи и за стандартите, по които публично оценяваме селекционната дейност на отделните клубове.

Доколкото е публично известно, значителна част от състезателите в школата на БК „Миньор 2015“, особено при набор 2009, са селектирани и привлечени в клуба от други баскетболни школи.

В този смисъл БК „Балкан“ би проявил искрен професионален интерес към добрите селекционни практики на БК „Миньор 2015“ и към опита, който клубът би могъл да сподели с останалите представители на баскетболната общност.

Би било полезно да разберем по какъв начин тези състезатели са били идентифицирани и привлечени, как е бил осъществен първоначалният контакт с тях и техните родители и каква комуникация, официална и не официална, е била проведена с клубовете, които преди това са инвестирали в тяхната подготовка и развитие.

Този въпрос е особено релевантен и с оглед на обстоятелството, че част от тези преминавания са осъществени в период, в който треньор от школата на БК „Миньор 2015“ е бил ангажиран и като старши-треньор на националния отбор именно във възрастта на привлечените състезатели, като част от тях са били участници в националния отбор в същия този период !

Подчертаваме изрично: с това БК „Балкан“ не твърди, че БК „Миньор 2015“ е извършил нарушение.

Напротив.

Считаме, че селекцията, наблюдението и привличането на перспективни млади състезатели са естествена част от развитието на един амбициозен спортен клуб, когато се извършват при спазване на действащите правила.

Именно затова обаче не разбираме защо подобна селекционна политика следва да бъде приемана като нормална, когато се осъществява от един клуб, а когато друг клуб прояви интерес към перспективни състезатели, същият процес да бъде публично определян като „некоректен“, „неетичен“ и „неуважителен“.

Ако съществува друг, неписан етичен стандарт, той трябва да бъде ясно формулиран и да важи еднакво за всички.

9. По отношение на участието на състезатели на БК „Балкан“ в БК „Ботев 2012“ – Враца

В отвореното писмо БК „Миньор 2015“ поставя въпроса:

„Защо се допуска състезатели на БК „Балкан“ да играят едновременно и за БК „Ботев 2012“?“

Отговорът е ясен – защото това е възможност, предвидена и регламентирана в действащата нормативна уредба на Българската федерация по баскетбол.

При стриктно спазване на приложимите нормативни разпоредби на БФБ, между БК „Балкан“ и БК „Ботев 2012“ – Враца е сключено споразумение за преотстъпване на състезателни права, въз основа на което състезатели на БК „Балкан“ са били надлежно картотекирани за участие с БК „Ботев 2012“ – Враца в първенството на Националната баскетболна лига.

Преотстъпването на състезателни права не е практика, създадена специално за БК „Балкан“ или БК „Ботев 2012“, нито представлява заобикаляне на правилата. Това е изрично допустима и нормативно регламентирана възможност, която може да бъде използвана от клубовете при изпълнение на предвидените от БФБ условия и процедури.

В конкретния случай необходимите процедури са спазени и състезателите са картотекирани за участие в НБЛ по установения ред.

Поради това намираме за некоректно самият факт на участието на тези състезатели за БК „Ботев 2012“ – Враца да бъде представян като съмнение за нарушение или като пример за различно третиране на отделни клубове.

Ако БК „Миньор 2015“ разполага с информация, че при преотстъпването на състезателните права или при картотекирането на конкретен състезател е нарушена разпоредба или процедура на БФБ, молим това да бъде посочено конкретно:

кой състезател, коя процедура, кое конкретно действие и коя конкретна разпоредба от нормативната уредба на БФБ се твърди, че са нарушени.

В противен случай поставянето на въпроса „защо се допуска“ създава погрешното внушение, че става дума за изключение или привилегия, предоставена на определени клубове, при положение че се касае за нормативно регламентирана възможност, осъществена по установения от БФБ ред.

10. За инвестициите в развитието на младите състезатели

БК „Балкан“ напълно разбира аргумента на БК „Миньор 2015“, че клубовете инвестират значителни ресурси в развитието на своите състезатели.

Това важи за „Миньор“, за „Балкан“ и за всеки друг клуб, който поддържа детско-юношеска школа.

Именно поради това БФБ е създала механизъм за защита на тези инвестиции чрез правилата за клубна принадлежност, трансферни права и обезщетение за направените разходи за спортна подготовка и развитие.

Този механизъм не се заобикаля от факта, че даден състезател е наблюдаван или участва в селекция.

Той се прилага при наличие на съответните нормативни предпоставки за промяна на клубната принадлежност.

БК „Балкан“ спазва и ще продължава да спазва този механизъм.

11. Ако са необходими нови правила – нека бъдат еднакви за всички

БК „Миньор 2015“ поставя въпроса кога БФБ ще въведе ясни и прозрачни правила за трансферите и справедливото финансово обезщетяване на клубовете.

Действащи правила относно клубната принадлежност, трансферните права и обезщетяването вече съществуват.

Ако обаче БК „Миньор 2015“ счита, че те са недостатъчни или че е необходимо допълнително регулиране на контактите между клубове, родители и състезатели при селекция на подрастващи, БК „Балкан“ би подкрепил професионален разговор по този въпрос в рамките на БФБ.

Подобни правила трябва да бъдат:

1 ясни;

2 публични;

3 предварително приети;

4 еднакви за всички клубове;

5 еднакво прилагани;

6 недопускащи привилегировано или различно третиране.

Не приемаме обаче правила да бъдат създавани или разширително тълкувани постфактум спрямо конкретен случай и конкретен клуб.

В заключение

БК „Балкан“ уважава БК „Миньор 2015“ и неговата работа с младите състезатели.

Същевременно не приемаме един нормален селекционен процес да бъде представян като нарушение или като неетично поведение само чрез квалификации, без да бъде посочено конкретно нарушено правило.

В конкретния случай:

1 не е извършен трансфер на състезател от БК „Миньор 2015“ в БК „Балкан“;

2 не е извършена промяна на клубната принадлежност;

3 не е извършено неправомерно картотекиране;

4 състезателите са поканени за участие в селекционен процес;

5 потърсено е съгласието на техните родители;

6 БК „Миньор 2015“ е официално уведомен за провеждането на лагера;

7 при евентуално бъдещо преминаване БК „Балкан“ ще спази приложимите правила на БФБ.

Същевременно считаме, че когато се води принципен разговор за селекцията на млади състезатели, той трябва да включва практиките на всички клубове, а не само действията на БК „Балкан“.

Не може една и съща по същество селекционна дейност да бъде разглеждана като нормална практика за едни и като неетично поведение за други.

Затова бихме искали БФБ да даде ясен отговор:

Съществува ли конкретно правило, което БК „Балкан“ е нарушил, и ако да – кое е то?

А ако такова правило не съществува, но Федерацията счита, че е необходимо въвеждането на допълнителна регулация на селекционните отношения между клубовете, БК „Балкан“ е готов да участва конструктивно в нейното създаване.

БК „Балкан“ остава готов да обсъжда всички поставени въпроси в рамките на Българската федерация по баскетбол, на базата на конкретни факти, действащи нормативни актове и еднакво отношение към всички клубове.

С уважение,

Сашко Везенков

Председател на УС

БК „Балкан“ – Ботевград”

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Снимки: Sportal.bg