Италианския Уемби се цели в Топ 10 на драфта на НБА

Италианската баскетболна надежда Луиджи Суиго обсъди драфта на НБА, своите амбиции на международната сцена и пътя си на развитие, след като се обвърза с университета Виланова.

Бившият играч на Армани Олимпия Милано и Мега Супербет определя преминаването си в NCAA като най-добрата стартова площадка за своето бъдеще. 19-годишният център, интригуващ талант с ръст над 213 см, хвален за модерния си набор от умения, е твърдо фокусиран върху голямата си цел.

„Бих казал, че досега всичко върви по план“, заяви наскоро Суиго пред „Кориере дело Спорт“ относно своето развитие. „Постигнах стабилен напредък и съм наистина доволен от прогреса си.“

За родения във Варезе баскетболист изборът на „Уайлдкетс“ е стратегическо решение, целящо да увеличи максимално шансовете му в драфта под микроскопа на колежанския баскетбол.

„Решението да се присъединя към Виланова беше взето единствено с цел да подобря играта си и да си осигуря възможно най-висок избор в следващия драфт на НБА“, заяви той. „Тук имаме силен отбор. Целта ни е да спечелим титлата в нашата конференция и да стигнем далеч в „Мартенска лудост“. Лично моята цел е да се представя на ниво, което да ми осигури място в топ 10 на драфта“, добави талантът.

Освен непосредствените си колежански цели, Суиго има желание да се утвърди като безспорното лице на мъжкия национален отбор на Италия, след като е преминал през всички младежки формации. „Искам да донеса уникална стойност на националния отбор и в крайна сметка един ден да стана лидер на състава“, изрази амбицията си той.

Комбинацията му от внушителен ръст, потенциал за защита на коша и плавност по периметъра неизбежно води до сравнения със суперзвездата на НБА Виктор Уембаняма. „Разбира се, че е чест да ме наричат „италианския Уемби“, но знам колко много работа ми предстои, за да достигна наистина това ниво“, призна Суиго.

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Снимки: Imago