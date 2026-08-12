Баскетболните национали до 16 години постигнаха трета победа на Евробаскет 2026

Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години надигра Люксембург с 65:55 (18:3, 12:19, 20:17, 15:16) в Скопие в петия си, последен мач от група "С" на Европейското първенство в дивизия "В", което се провежда в Република Северна Македония.

Така българите първата груповата фаза на шампионата с три победи и две загуби, като заеха трето място в групата и ще играят за разпределение на местата от девето до 16-о, а първият им съперник на 13 август ще бъде четвъртият отбор от група "D".

Националите държаха водачеството през целия двубой срещу Люксембург, въпреки че на моменти съперникът скъсяваше дистанцията. Българският тим започна много концентрирано и водеше с 18:3 след първите 10 минути игра.

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До почивката баскетболистите на Люксембург се доближиха на 8 точки - 30:22, но след паузата българите отново увеличиха преднината си за 50:39 преди последния период. В оставащото време националите държаха инициативата и стигнаха до третия си успех на първенството.

Николай Джамбазов бе най-резултатен за победата с 25 точки, а Никола Цоков завърши с 10 точки и 7 борби.

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