Александър Гавалюгов със страхотен жест към треньори от школата на Балкан

Родният талант Александър Гавалюгов зарадва с великолепен жест треньорите от школата на Балкан Виктория Маринова, Николай Пеев и Мирослав Ралчев. Гардът на тима от американското колежанско първенство Санта Клара Бронкос е превел по банков път парични суми на тримата треньори, с което ги е изненадал приятно, съобщиха самите те чрез официалния сайт на българския шампион. По този начин той е изразил благодарността си за наученото от тях при подрастващите.

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Ето какво пише на клубния сайт на ботевградчани и посланието на Маринова, Пеев и Ралчев:

“Нашите треньори от школата на БК Балкан за подрастващи Виктория Маринова, Николай Пеев и Мирослав Ралчев искат с това обръщение да изкажат благодарността си публично. Ето какво споделиха те:

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"Едва ли някой е предполагал, че по нашите географски ширини подобни неща могат да се случат. Всички бяхме слушали и чели за подобни неща, които са присъщи само за живеещите отвъд океана. Да, но това беше до 31.07.2026 г., когато ние - Виктория Маринова, Николай Пеев и Мирослав Ралчев треньори в БК „Балкан“- Ботевград бяхме изненадани от внезапни и неочаквани банкови преводи. Стрес, притеснение и разнопосочни мисли от голямата сума появила се пред очите ни. Всички смятахме, че е грешка, но се оказа, че всичко е точно и коректно адресирано. Това бяха банкови преводи с основание - БЛАГОДАРЯ! Едно вече пораснало момче не ни беше забравило, не беше забравило и общите ни спомени, емоции и път. Едно момче ни трогна до сълзи, остави ни безмълвни и ни разтърси емоционално, това момче се казва Александър Гавалюгов. Трудно се приема такъв жест на уважение и признателност, трудно и емоционално се приема това БЛАГОДАРЯ, все още ни е трудно да осъзнаем какво сме означавали за това момче през годините, как сме му въздействали и какво е изпитвал всеки ден, в който сме били заедно. Показвал ни е нееднократно, че има дух и характер на победител, че е трудолюбив и отдаден на баскетбола до крайност, че притежава добър характер и огромно сърце – все качества, които са присъщи на ГОЛЕМИТЕ спортисти. Родителите му със сигурност могат да се гордеят, че са отгледали и възпитали човек с голям морал и неоспорими човешки добродетели. Ние, като негови треньори и част от пътя му на развитие сме благодарни, че животът ни срещна с него и ни даде възможност да изпитаме незабравими емоции заедно. Сега е моментът ние да ти кажем – благодарим ти, Саши!

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Бъди целеустремен, все така вдъхновяващ и пример за подражание. Бъди все така харизматичен, вярвай и реализирай мечтите си, знай- те нямат лимит, и както е казал Уолт Дисни - „Всички наши мечти могат да се сбъднат, ако имаме куража да ги преследваме”.

Респект и уважение към теб за това, което си”.

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Снимки: Sportal.bg