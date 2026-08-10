Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Балкан и Апоел се срещат в две контроли

Балкан и Апоел се срещат в две контроли

  • 10 авг 2026 | 12:40
  • 804
  • 0
Балкан и Апоел се срещат в две контроли

Шампионът в Sesame Национална баскетболна лига Балкан ще изиграе две контроли срещу участника в Евролигата Апоел Тел Авив. Това стана ясно от публикация на израелския тим в социалните мрежи по повод лятната му подготовка.

Апоел, който изигра голяма част от домакинските си мачове в Евролигата в София през миналия сезон, отново планира да домакинства в българската столица.

Срещите между Балкан и гранда от Тел Авив са насрочени за 29 и 31 август в София.

Израелците са уговорили още контроли със сръбските Партизан и ФМП в Белград, а след това ще участват и на подготвителен турнир италианския град Каляри.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

България отстъпи пред Швеция на Европейското за юноши до 16 години

България отстъпи пред Швеция на Европейското за юноши до 16 години

  • 10 авг 2026 | 16:55
  • 1063
  • 0
Иван Алипиев: Ще покажем, че български отбор е готов за високите етажи на международната баскетболна сцена

Иван Алипиев: Ще покажем, че български отбор е готов за високите етажи на международната баскетболна сцена

  • 10 авг 2026 | 15:15
  • 1330
  • 0
Голямо име в НБА си отиде на 86 години

Голямо име в НБА си отиде на 86 години

  • 10 авг 2026 | 14:57
  • 2274
  • 0
Седариан Рейнс остава играч на Левски

Седариан Рейнс остава играч на Левски

  • 10 авг 2026 | 14:33
  • 2153
  • 2
Националите слагат начало на подготовката за мача с Румъния

Националите слагат начало на подготовката за мача с Румъния

  • 10 авг 2026 | 14:19
  • 1249
  • 1
Уембаняма: Способен съм да вкарам 100 точки в един мач

Уембаняма: Способен съм да вкарам 100 точки в един мач

  • 10 авг 2026 | 14:05
  • 1212
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 3715
  • 11
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 22352
  • 138
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13041
  • 27
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4133
  • 14
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10625
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17472
  • 61