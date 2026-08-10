Балкан и Апоел се срещат в две контроли

Шампионът в Sesame Национална баскетболна лига Балкан ще изиграе две контроли срещу участника в Евролигата Апоел Тел Авив. Това стана ясно от публикация на израелския тим в социалните мрежи по повод лятната му подготовка.

Апоел, който изигра голяма част от домакинските си мачове в Евролигата в София през миналия сезон, отново планира да домакинства в българската столица.

Срещите между Балкан и гранда от Тел Авив са насрочени за 29 и 31 август в София.

Израелците са уговорили още контроли със сръбските Партизан и ФМП в Белград, а след това ще участват и на подготвителен турнир италианския град Каляри.

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