ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

Победителят в Шампионската лига Пари Сен Жермен и носителят на трофея от Лига Европа Астън Вила откриват европейския състезателен сезон с двубой за Суперкупа на Европа. Сблъсъкът ще се проведе тази вечер на "Ред Бул Арена" в Залцбург.
И двата тима вече са печелили трофея. Пари Сен Жермен е настоящият носител на отличието, след като през 2025 година триумфира драматично срещу Тотнъм с 4:3 след дузпи (2:2 в редовното време). Това бе първи успех за парижани в турнира, след като през 1996 година загубиха от Ювентус. При нов успех момчетата на Луис Енрике ще постигнат дубъл от поредни европейски суперкупи.
Астън Вила грабна трофея през 1982 година, когато надделя над Барселона след 0:1 в първия мач и победа с 3:0 след продължения в реванша.
Двата отбора се срещнаха на четвъртфиналите в Шампионска лига през пролетта на 2025 година. Тогава ПСЖ спечели първия мач у дома с 3:1, а на реванша Астън Вила надделя с 3:2. Парижани се класираха напред с общ резултат 5:4 от двата мача.
Луис Енрике: Започваме сезона със същото желание да печелим трофеи
От началото на лятната си подготовка ПСЖ завърши 1:1 в контрола срещу Манчестър Юнайтед в Гьотеборг и претърпя поражение с 0:3 от Майорка.
Астън Вила проведе интензивна лятна серия от приятелски срещи. Бирмингамци победиха Уолсол с 5:0, Патум Юнайтед с 3:1 и отбора на Индонезия Ол-Старс с 3:1, но отстъпиха на Порто (1:2), Реал Сосиедад (2:4) и Байерн (1:2) по време на турнето си в Азия.
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През лятната пауза в съставите настъпиха сериозни промени. ПСЖ привлече френския национален защитник Люка Дин именно от Астън Вила, както и младата звезда на Монако Манес Аклиуш. Бирмингамци от своя страна се разделиха с Юри Тилеманс и Морган Роджърс, но се подсилиха с полузащитника Жоао Гомеш от Уулвърхамптън, защитника Моду Кеба Сисе от ЛАСК и крилото Алехандро Гарначо под наем от Челси. На "Вила Парк" пристигна и Йохан Манзамби от Фрайбург, но той пропуска мача поради контузия в коляното.
На треньорските пейки един срещу друг излизат двама испански специалисти — Луис Енрике води Пари Сен Жермен, докато Унай Емери е начело на Астън Вила.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg