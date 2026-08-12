Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

  • 12 авг 2026 | 07:49
  • 8829
  • 2
ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

Победителят в Шампионската лига Пари Сен Жермен и носителят на трофея от Лига Европа Астън Вила откриват европейския състезателен сезон с двубой за Суперкупа на Европа. Сблъсъкът ще се проведе тази вечер на "Ред Бул Арена" в Залцбург.

И двата тима вече са печелили трофея. Пари Сен Жермен е настоящият носител на отличието, след като през 2025 година триумфира драматично срещу Тотнъм с 4:3 след дузпи (2:2 в редовното време). Това бе първи успех за парижани в турнира, след като през 1996 година загубиха от Ювентус. При нов успех момчетата на Луис Енрике ще постигнат дубъл от поредни европейски суперкупи.

Астън Вила грабна трофея през 1982 година, когато надделя над Барселона след 0:1 в първия мач и победа с 3:0 след продължения в реванша.

Двата отбора се срещнаха на четвъртфиналите в Шампионска лига през пролетта на 2025 година. Тогава ПСЖ спечели първия мач у дома с 3:1, а на реванша Астън Вила надделя с 3:2. Парижани се класираха напред с общ резултат 5:4 от двата мача.

Луис Енрике: Започваме сезона със същото желание да печелим трофеи
Луис Енрике: Започваме сезона със същото желание да печелим трофеи

От началото на лятната си подготовка ПСЖ завърши 1:1 в контрола срещу Манчестър Юнайтед в Гьотеборг и претърпя поражение с 0:3 от Майорка.

Астън Вила проведе интензивна лятна серия от приятелски срещи. Бирмингамци победиха Уолсол с 5:0, Патум Юнайтед с 3:1 и отбора на Индонезия Ол-Старс с 3:1, но отстъпиха на Порто (1:2), Реал Сосиедад (2:4) и Байерн (1:2) по време на турнето си в Азия.

Унай Емери: Постигнахме много, но няма да спрем дотук
Унай Емери: Постигнахме много, но няма да спрем дотук

През лятната пауза в съставите настъпиха сериозни промени. ПСЖ привлече френския национален защитник Люка Дин именно от Астън Вила, както и младата звезда на Монако Манес Аклиуш. Бирмингамци от своя страна се разделиха с Юри Тилеманс и Морган Роджърс, но се подсилиха с полузащитника Жоао Гомеш от Уулвърхамптън, защитника Моду Кеба Сисе от ЛАСК и крилото Алехандро Гарначо под наем от Челси. На "Вила Парк" пристигна и Йохан Манзамби от Фрайбург, но той пропуска мача поради контузия в коляното.

На треньорските пейки един срещу друг излизат двама испански специалисти — Луис Енрике води Пари Сен Жермен, докато Унай Емери е начело на Астън Вила.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Футбол свят

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

Мемфис Депай скочи на Коринтианс и ги засипа с обвинения

  • 12 авг 2026 | 10:56
  • 797
  • 0
Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

Египетски национал ще играе в Саудитска Арабия

  • 12 авг 2026 | 10:50
  • 321
  • 0
Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

Слот обясни защо е отказал на Нидерландия

  • 12 авг 2026 | 10:46
  • 624
  • 0
Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

Тотнъм се насочи към нападател, който блесна на Световното и стана повод за скандал

  • 12 авг 2026 | 10:43
  • 2330
  • 0
Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

Още три отбора ще се класират за плейофния кръг в Лигата на конференциите

  • 12 авг 2026 | 07:30
  • 5612
  • 0
Форлан иска да върне Луис Суарес в националния отбор

Форлан иска да върне Луис Суарес в националния отбор

  • 12 авг 2026 | 06:53
  • 6658
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 23490
  • 30
Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

  • 12 авг 2026 | 12:00
  • 3304
  • 7
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 3407
  • 4
Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

  • 12 авг 2026 | 10:47
  • 9883
  • 8
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 23438
  • 36
Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
  • 11769
  • 4