ПСЖ и Астън Вила ще си оспорват Суперкупата на Европа в Залцбург

Победителят в Шампионската лига Пари Сен Жермен и носителят на трофея от Лига Европа Астън Вила откриват европейския състезателен сезон с двубой за Суперкупа на Европа. Сблъсъкът ще се проведе тази вечер на "Ред Бул Арена" в Залцбург.

И двата тима вече са печелили трофея. Пари Сен Жермен е настоящият носител на отличието, след като през 2025 година триумфира драматично срещу Тотнъм с 4:3 след дузпи (2:2 в редовното време). Това бе първи успех за парижани в турнира, след като през 1996 година загубиха от Ювентус. При нов успех момчетата на Луис Енрике ще постигнат дубъл от поредни европейски суперкупи.

Silverware on show in Salzburg 🏆#SuperCup pic.twitter.com/WNfp0h9LYx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 11, 2026

Астън Вила грабна трофея през 1982 година, когато надделя над Барселона след 0:1 в първия мач и победа с 3:0 след продължения в реванша.

Двата отбора се срещнаха на четвъртфиналите в Шампионска лига през пролетта на 2025 година. Тогава ПСЖ спечели първия мач у дома с 3:1, а на реванша Астън Вила надделя с 3:2. Парижани се класираха напред с общ резултат 5:4 от двата мача.

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От началото на лятната си подготовка ПСЖ завърши 1:1 в контрола срещу Манчестър Юнайтед в Гьотеборг и претърпя поражение с 0:3 от Майорка.

Астън Вила проведе интензивна лятна серия от приятелски срещи. Бирмингамци победиха Уолсол с 5:0, Патум Юнайтед с 3:1 и отбора на Индонезия Ол-Старс с 3:1, но отстъпиха на Порто (1:2), Реал Сосиедад (2:4) и Байерн (1:2) по време на турнето си в Азия.

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През лятната пауза в съставите настъпиха сериозни промени. ПСЖ привлече френския национален защитник Люка Дин именно от Астън Вила, както и младата звезда на Монако Манес Аклиуш. Бирмингамци от своя страна се разделиха с Юри Тилеманс и Морган Роджърс, но се подсилиха с полузащитника Жоао Гомеш от Уулвърхамптън, защитника Моду Кеба Сисе от ЛАСК и крилото Алехандро Гарначо под наем от Челси. На "Вила Парк" пристигна и Йохан Манзамби от Фрайбург, но той пропуска мача поради контузия в коляното.

На треньорските пейки един срещу друг излизат двама испански специалисти — Луис Енрике води Пари Сен Жермен, докато Унай Емери е начело на Астън Вила.

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Снимки: Sportal.bg