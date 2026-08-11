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14 клуба заявиха желание за участие в А група

  • 11 авг 2026 | 16:21
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14 клуба заявиха желание за участие в А група

Общо 14 клуба заявиха желание за участие в А група по баскетбол за мъже (втора дивизия след елитната Sesame Национална баскетболна лига), стана ясно, след като срокът за подаване на заявки за сезон 2026/2027 изтече. Клубовете имаха възможност да изпратят своите документи чрез клубните си профили в системата за управление на първенства до 10 август, съобщиха официално от Българската федерация по баскетбол.

Заявки за участие в срок са подали отборите на Етър 49, Велбъжд 2002, Видабаскет, Берое Стара Загора, Сливен баскет, Вълци Разград, Шоутайм, Черно море Тича, Шумен, Балкан, Стар Баскет, Хасково, Ънстопабъл и Чавдар.

В А група мъже могат да се включат максимум 14 тима, като те ще бъдат разделени в Източна и Западна групи. Първенството през новия сезон ще се проведе в два етапа - редовен сезон и плей-ин/плейофи. В първия се играе по системата "всеки срещу всеки" - в мачове на разменено гостуване. Във втория (заключителен) етап на първенството отборите играят плей-ин и плейоф мачове по система, описана в секцията Предходни и заключителни разпоредби от наредбата за провеждане на първенството.

Шампионът в А група от 2026/2027 има право да участва в Националната баскетболна лига (НБЛ) през сезон 2027/2028, информираха още от централата. Вицешампионът може да играе бараж за участие в НБЛ през 2027/2028 срещу класиралия се на 13-то място в шампионата при мъжете. Баражът се провежда до седем дни след края турнира за 11/14-то място в първенството.

Официалният жребий за първенството на А група мъже за предстоящия сезон ще се проведе на 14 август в залата за пресконференции на спортна зала "Триадица" в София. Началният час на събитието е 11:00 часа, а каналите на БФБаскетбол във социалните платформи Facebook и Youtube, ще го излъчат на живо.

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