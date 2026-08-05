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Балкан подписа с гръцки специалист

  • 5 авг 2026 | 14:01
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Балкан подписа с гръцки специалист

Гръцкият специалист Димитрис Пападопулос се присъединява към Балкан, като ще бъде треньор в юношеските формации на клуба, обявиха на официалния си сайт ботевградчани.

“Представяме ви новия треньор, който се присъединява към школата на БК Балкан - Димитрис Пападопулос, заемащ позицията на Старши треньор на 16 год момчета, Старши треньор на 15 год момчета, плюс индивидуални тренировки за подобряване качествата на играчите.

Той носи със себе си сериозен международен опит в работата и развитието на млади играчи, което е основна цел на детско-юношеската школа на БК Балкан, доказателство, за което са 5 момчета, които ще играят от този сезон в най-високото ниво на NCAA в САЩ.

Професионалният му път включва работа в едни от водещите баскетболни школи в Гърция, сред които Aris BC, Panathlitikos и Iraklis, където е бил начело на отбори в различни възрастови групи, както и част от треньорския щаб на мъжкия отбор на Iraklis. През сезон 2022/2023 той съчетава работата си с подрастващите като Старши треньор на юноши до 16 год и до 18 год , с ролята на Помощник треньор на мъжкия отбор.

В България е познат с работа си като Помощник треньор на българския национален отбор жени и Старши треньор на националния отбор на девойки до 16 години, както и съвместна индивидуална работа с редица професионални баскетболисти.

Сред отличията му през последните години са:

• 1-во място в Гърция с Panathlitikos U18 – 2024

• 1-во място в Солун с Panathlitikos U18 – 2024

• 2-ро място в Гърция с Panathlitikos U18 – 2025

• 2-ро място на EuroBasket като Technical Advisor на българския национален отбор U16 девойки – 2025

• 2-ро място в Солун с Aris U16 – 2026

В БК Балкан вярваме, че неговият международен опит, познанията му в развитието на млади играчи и съвременният му подход към тренировъчния процес ще бъдат ценен принос към развитието на нашата школа.

Очакваме с нетърпение съвместната ни работа и сме убедени, че предстоят много успехи!

Добре дошъл в семейството на БК Балкан!”, написаха шампионите, разкривайки подробности за новия треньор в тима.

Снимка: БК Балкан

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