Академик Бултекс 99 взе американски пойнт гард

Академик Бултекс 99 се сдоби с нов пойнт гард. Това е американецът Дикуариус Никълъс. Той има солиден опит в американския колежански баскетбол, а е играл още в Босна и Херцеговина и Северна Македония.

“ДОБРЕ ДОШЪЛ В АКАДЕМИК БУЛТЕКС 99!

Посрещаме новото попълнение в състава за сезон 2026/27 – Дикуариус Никълъс (Dequarius Nicholas)!

Point Guard

6’1” / 186 см

САЩ, Атланта

Дикуариус натрупва солиден опит в американския колежански баскетбол, преминавайки през Southeast Missouri State и Gardner-Webb, а по-късно продължава кариерата си в професионалния баскетбол в Босна и Херцеговина, както и в Северна Македония!

Бърз, интелигентен и с добро разчитане на играта – точно от такъв плеймейкър имаме нужда за новия сезон.

Добре дошъл в семейството, Дикуариус!”, написаха пловдивчани на официалната си страница във Фейсбук.

Снимка: БК Академик Бултекс 99/Фейсбук

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