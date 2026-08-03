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Балкан представи новото си лого

  • 3 авг 2026 | 13:27
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Балкан представи новото си лого

Шампионът на България и участник в ЕвроКъп през новия сезон Балкан представи официално новото си лого. С него ботевградчани почитат историята, но и отправят поглед в бъдещето.

"НОВА ЕРА ЗАПОЧВА!

Днес представяме новото лого на БК Балкан Ботевград.

C почит към историята и поглед в бъдещето, Едно наследство. Една нова глава, която тепърва предстои да напишем, заедно с вас", написаха от клуба в официалните си профили в социалните платформа Facebook и Instagram.

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