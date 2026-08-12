Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

Съперникът на Левски в плейофите на Шампионската лига - АЕК, похарчи над 16 милиона евро за нови футболисти до този момент. Гръцките шампиони привлякоха четирима нови играчи досега през настоящия трансферен прозорец.

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Най-голямо подсилване е направено в халфовата линия, където са закупени трима играчи - Каан Кайринен от Спарта (Прага), взет за четири милиона, Милан Виталис от Гьор за 2,5 милиона и перлата в селекцията - Ловро Маер от Волфсбург, за когото бяха дадени шест милиона. Четвъртият закупен нов е украинския национал Олександър Зубков от Трабзонспор, платени четири милиона.

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

За сметка на това АЕК има само две продажба до момента - мексиканската легенда Орбелин Пинеда се завърна в родината си за Монтерей срещу осем милиона евро, а младият бранител Константинос Хрисопулис бе даден за Астерас срещу 400 000. Няколко души пък си тръгват като свободни агенти - Марко Груич, Йенс Йонсон, Александър Каленс и Роберто Перейра.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google