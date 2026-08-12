Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

Съперникът на Левски похарчи над 16 милиона за селекция до момента

  • 12 авг 2026 | 10:47
  • 10226
  • 8

Съперникът на Левски в плейофите на Шампионската лига - АЕК, похарчи над 16 милиона евро за нови футболисти до този момент. Гръцките шампиони привлякоха четирима нови играчи досега през настоящия трансферен прозорец.

Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ
Левски успя! "Сините" елиминираха Кайрат и гледат смело към основната фаза на ШЛ

Най-голямо подсилване е направено в халфовата линия, където са закупени трима играчи - Каан Кайринен от Спарта (Прага), взет за четири милиона, Милан Виталис от Гьор за 2,5 милиона и перлата в селекцията - Ловро Маер от Волфсбург, за когото бяха дадени шест милиона. Четвъртият закупен нов е украинския национал Олександър Зубков от Трабзонспор, платени четири милиона.

Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига
Последното стъпало: Ето срещу кого Левски ще се бори за влизане в Шампионската лига

За сметка на това АЕК има само две продажба до момента - мексиканската легенда Орбелин Пинеда се завърна в родината си за Монтерей срещу осем милиона евро, а младият бранител Константинос Хрисопулис бе даден за Астерас срещу 400 000. Няколко души пък си тръгват като свободни агенти - Марко Груич, Йенс Йонсон, Александър Каленс и Роберто Перейра.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
  • 12104
  • 5
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 24082
  • 30
Цветомир Найденов: Почваме да си ѝграме по махалите

Цветомир Найденов: Почваме да си ѝграме по махалите

  • 12 авг 2026 | 10:17
  • 4377
  • 21
Ботев (Враца) загуби титуляр за две седмици

Ботев (Враца) загуби титуляр за две седмици

  • 12 авг 2026 | 10:11
  • 615
  • 0
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 23757
  • 37
Спартак (Пловдив) спечели служебно за купата на България

Спартак (Пловдив) спечели служебно за купата на България

  • 12 авг 2026 | 08:05
  • 1679
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 24082
  • 30
Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

Янев: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим - гледайте на живо!

  • 12 авг 2026 | 12:00
  • 3649
  • 7
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 3623
  • 4
Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

Левски се мести на националния стадион, ясни са датите и часовете на битките с АЕК

  • 12 авг 2026 | 09:37
  • 23757
  • 37
Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

Левски повиши сериозно клубния си коефициент, България влезе в Топ 10

  • 12 авг 2026 | 10:27
  • 12104
  • 5